Duo Zemljotres: Če bi zmagala, bi se nama uresničile sanje

OGLAS

Mlada Primorca Karlo Budan in Tilen Cupin igrata harmoniko od 7. leta in sta od otroških let tudi prijatelja. Harmonike sta se menda v začetku učila pri istem mentorju, nato pa glasbeno znanje nadgrajevala sama. Pred časom se jima je spontano porodila ideja, da oblikujeta glasbeni duo, ob tem pa sta še zaznala, da je potreba po glasbenikih na Obali velika. Pred tremi leti sta tako ustanovila Duo Zemljotres, ki od tedaj uspešno deluje. Tilen in Karlo vsa leta nastopata na najrazličnejših zabavah in prireditvah, presenečenjih, rojstnih dnevih, porokah ... letos pa sta se odločila, da je čas za naslednjo stopničko in se sklenila predstaviti tudi širšemu občinstvu ter si tako morda celo odpreti vrata v druge konce Slovenije in v svet. Na avdicijskem odru sta dala vse od sebe in s harmonikama na noge dvignila ne le občinstvo, ampak tudi vse štiri žirante. Zlatega gumba, ki jima ga je namenila Ana Klašnja in ju tako tudi 'poslala' neposredno v polfinale, sta se neizmerno razveselila. Takoj po nastopu sta dejala, da bosta potrebovala kakšno uro, da dojameta, kaj se je zgodilo, in proslavita. Nas pa je zanimalo, ali sta dosežek tudi dejansko proslavila. "Najina doživetja in občutke (ob zlatem gumbu, op. p.) sva proslavila z najinimi bližnjimi na družinski večerji, na eni 'fešti'," sta zaupala simpatična harmonikarja.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV







Duo Zemljotres icon-picture-layer-2 1 / 5

Mlada zabavna Primorca pa sta več kot le glasbenika, saj ob igranju harmonike najdeta čas tudi za druge hobije. Tilen se tako ukvarja s futsalom, dvoranskim nogometom, Karlo pa s fitnesom in 'šraufanjem avtomobilov', kot sam pravi. Njune sanje pa so seveda povezane z glasbo in glasbeno kariero. "Najine sanje so prebiti se na čim večji trg, tudi v tujino, kjer že nekaj igrava," je povedal Tilen. Karlo: "Želiva si postati malo bolj znana, nastopati po drugih državah in seveda biti bolj znana tudi v naši državi, Sloveniji." Čeprav jima je bilo nekoliko nenavadno, pravita, da se je bilo super videti na televizijskem ekranu. "Videti samega sebe na ekranu je nekaj novega, zanimivega ... fenomenalnega. Nori občutki," sta opisala in dodala, da upata, da se bosta v prihodnje tudi še večkrat videla.

Duo Zemljotres FOTO: POP TV icon-expand