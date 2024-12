Duo Zemljotres: Harmonika je pripravljena na zmago

"Uvrstitev v finale nama pomeni en korak bližje uresničitvi najinim sanjam," pravita Karlo in Tilen, ki sestavljata Duo Zemljotres. "Pomeni nama nekaj, o čemer sva pred oddajo lahko samo sanjala," ne moreta skriti navdušenja. Kot pravita, so se jima nastopi na odru Talentov že obrestovali in jima prinesli večjo prepoznavnost, to pa se odraža tudi v številnih nastopih po vsej Sloveniji. "Imava več nastopov, tudi po ostalih regijah Slovenije, ne samo na Obali," pravita in dodajata: "Meniva, da je čas, da v šovu Slovenija ima talent zmaga harmonika. Zmaga bi nama pomenila vse na svetu, eno veliko odskočno desko v najini glasbeni karieri in večjo prepoznavnost na slovenskem trgu, morda pa tudi širše."

Denarna nagrada bi bila deloma namenjena glasbi, deloma pa tudi zabavi. "Seveda bi si privoščila manjši dopust in žur za vse prijatelje in bližnje, bi pa velik del denarja vrnila v glasbo. Predvsem za nakup novih harmonik in ustvarjanje novih pesmi s skupino," sta razkrila.