Duo Zemljotres: harmonikarski žur se vrača na oder Talentov

Dva simpatična harmonikarja, Karlo Budan in Tilen Cupin iz Kopra, sta na avdiciji pred žirante Slovenija ima talent stopila s prav posebno energijo in omrežila Ano, ki ju je nagradila z zlatim gumbom. Zdaj morata v polfinalu osvojiti še srca občinstva.

OGLAS

Karlo Budan in Tilen Cupin se sicer poznata od otroštva, čeprav pravita, da nista od otroštva tudi prijatelja. "V osnovni šoli sva se samo pozdravila in vedela, kdo je kdo, kaj več pa ne. Bila sva tudi na isti srednji šoli, kjer je bilo prav tako kot v osnovni. Harmoniko sva se učila pri zasebnem učitelju, oba pri istem," razložita, a kemije še kar ni bilo prave. "Kot starejša sva se videvala tudi na veselicah, kjer je bil obvezen harmonika 'after party'. Na veselici v naši vasi je eden od naju igral harmoniko, drugi pa pel in takoj sva videla povezanost." Tilen je predlagal ustanovitev dua in tako se je rodil Duo Zemljotres.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV







Duo Zemljotres med avdicijskim nastopom. icon-picture-layer-2 1 / 5

Tilen in Karlo vsa leta kot Duop Zemljotres nastopata tudi na najrazličnejših zabavah in prireditvah, presenečenjih, rojstnih dnevih, porokah ... letos pa sta se odločila, da je čas za naslednjo stopničko in se sklenila predstaviti tudi širšemu občinstvu ter si tako morda celo odpreti vrata v druge konce Slovenije in v svet. Njuna avdicijska točka na odru oddaje je bila pravo presenečenje. Začela sta umirjeno, a kmalu poskrbela za pravi žur, ki je na noge dvignil ne le občinstvo, temveč tudi žirante. Ana je navdušenje podkrepila z zlatim gumbom, kar je bilo za harmonikaša izpolnitev sanj. Energična zabavljača, ki sta vedno za akcijo, pravita, da kot duo poskušata biti čim bolj inovativna, sledita pa tudi trendom tako v glasbi kot na družbenih omrežjih. "Zanimivo je tudi to, da sva iz 'greva probat duo' prišla na 'najboljša prijatelja'," sta še zadovoljna.

Oba obiskujeta strojno fakulteto in hkrati opravljata delo v podjetjih, kjer opravljata strojna dela. "Sanje obeh pa so, da bi nekoč živela od glasbe," dodajata. Tilen je sicer nogometaš, Karla pa veseli rally, navdušen pa je tudi nad fitnesom. "Ponosna sva, da sprejemava nove zanimive izzive, ki jih hočeva vedno več," pravita in še pojasnjujeta, da ju v glasbi še posebej navdihuje Tomaž Boškin glede igranja harmonike, kot skupina pa Fehtarji, saj ju navdušuje njihova energija in kreativnost. "Zanimivo nama je, na kakšen način igrajo priredbe."

Ne zamudite druge polfinalne oddaje v nedeljo ob 20. uri na POP TV.

Preprosto: glasba ju osrečuje Kljub temu da sta v življenju vedno pripravljena na akcijo, jima včasih urnik povzroči stres, a njuno zdravilo je enostavno: "Glasba naju vedno razveseljuje in osrečuje." Na odru Slovenija ima talent sta bila presenečena nad odzivom občinstva: "Ko sva videla nasmehe na obrazih in zadovoljstvo, je bilo to to, kar sva si želela." Njune priprave na polfinalni nastop so intenzivne: "Vaja, vaja in še več vaje," pravita, saj želita navdušiti prav vse, od žirantov do občinstva. Čeprav nimata amuleta za srečo, imata ogromno energije in želje, da bi ljudem ponudila čim več veselja skozi svojo glasbo. In zakaj naj gledalci glasujejo prav zanju? "Da jim lahko pokaževa še več in seveda, da nama pomagajo uresničiti sanje."