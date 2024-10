Dvojčici, ki sta nasmejali žirante

V letošnji sezoni šova Slovenija ima talent sta med najbolj simpatičnimi nastopajočimi zagotovo sestri Katja in Mihaela, ki sta se predstavili kot Dvojčici2 (Dvojčici na kvadrat). Nastop je bil prežet s pozitivno energijo in iskreno povezanostjo, občinstvo pa jima je ob koncu poklonilo stoječe ovacije.

Dvojčici Katja in Mihaela sta nastopili v duetu in s svojo izvedbo pesmi Ironija pevke Nine Pušlar navdušili občinstvo in žirijo. Gledati se na televiziji je bil zanju prav poseben trenutek. "Gledanje samega sebe na televiziji je bilo posebno doživetje, saj je celotna izkušnja prinesla veliko emocij in vznemirjenja. Priznati morava, da sva bili na trenutke tudi presenečeni, kako vse skupaj izgleda z druge perspektive," sta priznali sestri. Nastop je bil za njiju uspešen, čeprav, kot pravita, vedno ostaja prostor za izboljšave. "Zadovoljni sva z nastopom in ponosni na energijo, ki sva jo prinesli na oder. Seveda je vedno prostor za izboljšave, a najpomembnejše je, da sva dali vse od sebe in uživali v vsakem trenutku," pravita.

Nastop na odru šova Slovenija ima talent jima pomeni veliko. "Priložnost, da stojiš na takšnem odru, je nekaj, kar se ne zgodi vsak dan. Pomeni potrditev za najino trdo delo in hkrati odpiranje novih priložnosti za prihodnost." Podporo sta čutili tudi od svojih bližnjih, ki so bili navdušeni in ponosni: "Prejeli sva veliko spodbudnih besed in sporočil podpore, kar nama daje dodatno motivacijo za nadaljnje nastope."

Vedno druga ob drugi Sestrska vez med dvojčicama je izjemno močna. "Najina vez je zelo močna, saj sva odraščali skupaj in si vedno stali ob strani. Skupni nastopi so naju še dodatno povezali," pojasnita. Dvojčici sta si precej podobni. In čeprav sta na odru priznali, da tega nista nikoli izvirno izkoristili, se včasih vseeno pošalita na ta račun: "Pogosto se zgodi, da naju zamenjajo. Včasih to izkoristiva za malo zabave in presenečenja. Ha ha ha."

Glasba je v njuni družini prisotna že od malih nog. Skupaj s tretjo sestro že leta nastopajo kot ansambel Me tri do polnoči, čeprav zdaj nastopajo v nekoliko drugačni zasedbi. Katja in Mihaela kot duet načrtujeta, da bosta prodrli v glasbene vode, zlasti na porokah in pogrebih, kjer bi s petjem lahko ustvarili nepozabne trenutke. "Glasba je v naši družini prisotna že od malih nog. Vse se je začelo, ko smo kot otroci prepevali na družinskih srečanjih in sčasoma se je to razvilo v skupne nastope in ljubezen do glasbe," pojasnita.

Čeprav ju najbolj izpolnjuje glasba, sta aktivni tudi na drugih področjih. Ena izmed dvojčic zaključuje magistrski študij na področju kmetijstva, druga pa dela kot knjigovodja v Slovenski Bistrici. Tudi življenje na odru jima prinaša svoje izzive in komične situacije. "Na enem izmed najinih prvih nastopov sva imeli manjšo tehnično težavo, ko je zvočnik prenehal delovati. Nasmeh in improvizacija v akapelo izvedbi sta naju rešila, občinstvo pa je to sprejelo z navdušenjem," se spominjata. Za naprej si želita predvsem, da bi ostali povezani z glasbo. "Želiva si nadaljevati v glasbi, ustvarjati nove projekte in se razvijati kot umetnici. Upava, da bova imeli še veliko priložnosti za nastopanje in povezovanje z ljudmi preko glasbe," povesta.