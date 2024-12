Edvard in Frida po zmagi: Midva bi 50 rotvajlerjev, starša pa nama ne dovolita

Edvard in Frida sta mala velika zmagovalca jubilejne desete sezone Slovenija ima talent, kjer sta nastopila ob boku še devetim finalistom. Med četico gibalcev, glasbenikov in plesalcev, sta konec leta 2024 Slovenijo navdušila bratec in sestrica, ki sta že na avdiciji pokazala, da sta prava mala genijalca. Lado Bizovičar, ki jima je na avdiciji namenil zlati gumb, je po finalu ponosno povedal: "Tokrat so zmagali res mladi možgančki. In mogoče je res najlepše to: da so zmagali možgančki. A ni to lepo? Mogoče sem v takšnem obdobju življenja, da bi bil vesel, če bi ta zmaga vsaj nekaj otrok navdušila nad treniranjem možgančkov. To bi mi bilo zelo všeč."

V finalu sta navdušila s hitrostnim seštevanje. In kako sta se pripravil na finalno točko? Edvard: "Oči mi je dal račune in na Brainobrain (vadba za mož možganov, op. a.) sva hodila." Devetletnik in sedemletnica sta nam med drugim povedala, da se kljub temu, da se dobro razumeta, kdaj pa kdaj tudi skregata. In kako se pobotata? "Skregava se, greva vsak v svojo sobo in potem se pomiriva," je povedal Edvard.