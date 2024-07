Ekipa Gozda strahov navdušila Simona Cowella in prestrašili Sofio Vergara

Kako je bilo nastopati na velikem odru ameriških Talentov?

Stati na odru America's Got Talent je bila nepozabna in vznemirljiva izkušnja. Še preden smo stopili na oder, nas je preplavljala mešanica živčnosti in navdušenja. Zavedali smo se, da smo se podali na najprestižnejše Talente na svetu, zato smo bili zelo počaščeni za to priložnost. Soočili smo se s plesalci svetovnega razreda, neverjetnimi pevci in drugimi osupljivimi nastopajočimi. Kljub temu smo se s svojim nastopom uvrstili med tekmovalce in dokazali, da so slovenski talenti lahko konkurenčni tudi v 'prvi ligi' zabavne industrije onkraj Atlantika.

O pomembnosti tega tekmovanja v svetovnem merilu priča tudi izjemna gledanost oddaje America's Got Talent, ki na svojem vrhuncu privabi dobrih 10 milijonov gledalcev na epizodo samo v ZDA. Stati na največjem zabavnem odru v Los Angelesu je uresničitev sanj, ki si jih morda nisi upal niti sanjati. Uspešen nastop lahko postane odskočna deska za celotno kariero. Upamo, da bomo s svojim nastopom navdihnili še koga, da se opogumi in sledi našim stopinjam.

Med žiranti so sami znani obrazi, tudi Heidi, Sofia in Simon. Kako je bilo? Kakšne komentarje so dali?

Nastopiti pred svetovno znanimi legendami zabavne industrije na odru America's Got Talent je bila ogromna čast. Zavedali smo se, da nastopamo pred ljudmi, ki so sooblikovali sodobno zabavno industrijo že pred sodelovanjem v tej oddaji, zato je njihovo mnenje za nas imelo še večjo težo.