Enemu finalistu se bo zgodil božični čudež

Deset izjemnih finalistov šova Slovenija ima talent bo nocoj ob 20. uri še zadnjič nastopilo na odru Talentov, kjer bodo s svojimi izjemnimi nastopi poskušali osvojiti gledalce in zvezdniško žirijo. Ob tej priložnosti je finaliste nagovoril tudi programski direktor POP TV in žirant Branko Čakarmiš. “Smo v božičnem času, mogoče pa se vam zgodi božični čudež in zmagate!”.Branko tudi verjame, da nas čaka pravi gladiatorski boj super vokalistov. “Naj zmaga najbolj žlahten.”

Tudi Lado Bizovičarnavija za vseh deset talentiranih posameznikov, od katerih se bodo enemu uresničile sanje. “Od vsakega finalista nastop bo kot bungee skok - odrinili so se, težko je bilo, zdaj pa naj samo še uživajo, ker ne morejo več vplivati na to, ali se bo elastika utrgala ali zdržala,”je z nasmeškom povedal vedno zabavni Lado.

