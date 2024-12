Eva Brumen Košar iskreno: O finalu si nisem upala niti sanjati

"Moj polfinalni oder so bile moje sanje. Iskreno o finalu nisem upala sanjati, ker me je med vsemi izjemnimi talenti res hitro postavilo na realna tla. Iz srca se zahvaljujem vsem, ki so mi omogočili, da se moja pot v oddaji nadaljuje. Srečna sem in iz vsega srca hvaležna za to sanjsko izkušnjo. Neprecenljivo," nikakor ne more skriti navdušenja.

Kljub uspehu Eva ostaja skromna, o zmagi pa razmišlja previdno: "Med tako izjemnimi finalisti je zelo težko izpostaviti sebe. Vsak od nas je edinstven in prav vsak bi si zaslužil zmago." Njene priprave za finale pa so že na vrhuncu in Eva si želi, da bi njen nastop na finalnem odru odražal njeno osebnost in občutke: "Rada bi skozi pesem predstavila sebe in svoje občutke o dogajanju finalnega dne."

Čeprav še ni razmišljala o denarni nagradi in kako bi jo porabila, jo najbolj veseli misel, da bi bila zmage izjemno vesela, predvsem zato, ker bi to pomenilo, da je ljudem všeč njeno petje. "To je vse, kar si od nekdaj želim. Da bi me ljudje radi poslušali in me sprejeli takšno, kot sem. Želim si, da bi se mi življenje obrnilo predvsem v tej smeri, da bi lahko večkrat nastopala na odrih po Sloveniji."