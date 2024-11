Eva Brumen Košar: Vsi imamo sanje. In moje so glasba

Evo Brumen Košar, ki šteje komaj 13 pomladi, glasba spremlja že odkar pomni. "Že kot mala deklica sem imela vse glasbene inštrumente, od bobnov do ksilofona, kitaro, harmoniko, orglice ... seveda igrače, ampak igrale so prav tako," se spominja. Pri osmih letih si je nadvse želela nastopiti na odru pred občinstvom. "Zato sem mami rekla, naj me prijavi na takrat aktualne Bumbar talente. Ker me moja mami res vedno v vsem podpira, me je prijavila," je zaupala. Kmalu je začela obiskovati ure solo petja in točno na svoj deveti rojstni dan je dobila svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Frendice.

Vsestranska, pogumna in vztrajna

Trenutno je učenka 8. razreda, želi pa si postati pevka in učiteljica petja. "V prostem času rada igram kitaro in klavir. Zelo rada tudi slikam, plešem ter preživljam svoj prosti čas s prijatelji," pravi vsestranska najstnica, ki se opisuje kot "zelo pozitivna oseba, vedno nasmejana in pripravljena pomagati". Zna biti menda tudi trmasta oziroma vztrajna. "Sploh pri stvareh, ki si jih zelo želim. Ponosna sem na svoj pogum, ker za nastop na tako velikem odru, kot je Slovenija ima talent, potrebuješ res veliko poguma."

Njena največja podpornica je njena mami. "Je najboljša mami in mi vedno stoji ob meni. Je moja oboževalka številka ena," je iskreno povedala. "Od prvega dne verjame vame, me spodbuja in podpira pri vsem. Vozi me na ure solo petja, kitare, nastope, festivale ... Pomaga mi pri vsem. Uredi me za nastope, pomaga pri izbiri oblačil, vseh pripravah ..." našteva.

Vzornikov ne išče na tujem, tudi je ne vleče onkraj slovenskih meja. Njena idola sta Nina Pušlar in Maraaya. "Tudi sama si želim postati tako dobra vokalistka," priznava. "Rada bi ustvarjala na našem slovenskem trgu. Rada imam našo deželo in tukaj želim ustvarjati!"