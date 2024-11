Eva in Tilen se pripravljata na finale: Pripravljam nekaj norega

13-letna Eva Brumen Košar je po polfinalni oddaji Slovenija ima talent povedala, da se ni obremenjevala z glasovi in da je zelo uživala, ko je stopila na oder pred žirante in občinstvo. Zelo sem vesela, da se je razpletlo, kot se je, je povedala za našo medijsko hišo, o pripravah na polfinale pa je povedala, da se je kar nekaj časa odločala, katero pesem bo zapela: "Potem pa sva z učiteljico petja vadili, je lepo steklo in same priprave na nastop so potekale super, saj je ekipa na POP TV enkratna."

In finale? Eva pravi, da o tem še ni razmišljala, da pa nov teden že prinaša nove odločitve.