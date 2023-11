Evforija in veselje: Acro Connection in Jure Kotnik že razmišljajo o finalu

Matjaž in Alja, ki sestavljata akrobatski duo Acro Connection, ter pevec Jure Kotnik. To so finalisti, ki so v drugem polfinalu prepričali občinstvo in žirijo. Kakšni so bili vtisi po koncu oddaje? Kaj pripravljajo za finale? Vse so tik po razglasitvi zaupali našemu portalu.

Matjaž in Alja, ki sestavljata akrobatski duo Acro Connection, sta bila po neposredni uvrstitvi v veliki finale brez besed. "Sploh še nisva dojela," sta za naš portal 24ur.com v smehu priznala, Alja pa je dodala, da ima občutek, kot da sploh še ni izvedla točke na odru. "Zelo sva vesela," je dejal Matjaž. Konkurenca je bila izjemna, sta še poudarila. Pred nastopom sta čutila nekaj pritiska, s pokazanim pa sta zadovoljna. Poudarila sta, da je bil njun polfinalni nastop veliko kompleksnejši kot tisti na avdiciji, zato ju je tokrat bolj kot odziv žirantov skrbela tehnična izvedba nastopa. "Vse je šlo perfektno in zelo sva hvaležna celotni najini ekipi." In kaj par pripravlja za veliki finale? "Spet bova naredila presenečenje," sta obljubila. "Občutki so evforični, tega nisem pričakoval," je tik po koncu oddaje dejal Jure Kotnik. Priznal je, da je bil skeptičen, da bo med dvema pevcema izbran prav on. "Cel vikend sem varčeval z energijo in nisem nič kaj vadil. Zaprl sem se v hišo in se spočil," je o pripravah dejal Jure, ki verjame, da ga bo med finalnim nastopom v živo iz občinstva spremljal tudi oče. In kaj Jure pripravlja za veliki finale? "O tem sem veliko razmišljal in vem, da smo naklonjeni coni udobja, ampak pustite se presenetiti," je namignil.