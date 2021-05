Filip in Blaž nizata uspehe: od vrtoglavih akrobacij do snemanja filmov

Videospoti, korporativni videi, intervjuji, predstavitveni videi, potovalne vsebine: vse sva pravzaprav že snemala, režirala in montirala. Večino kar pod imenom moje agencije gibalcev, glasbenikov, fotografov in snemalcev, Local Heroes, kjer se pod eno streho najdejo vsi talenti za potrebe dogodkov. Ker pa teh v trenutnem času pri nas ni, so foto in video vsebine toliko bolj zaželene. Vse skupaj pa se je začelo s preprosto željo po razvoju in koraku s tehnologijo. sedaj pa že imava lasten studio, vso studijsko opremo, kamere, objektive, mikrofone, drone, vse igračke digitalnega sveta.

Čisto iskreno, nasmehnila se nama je neverjetna sreča, da se noben termin pri vseh teh snemalnih dnevih različnih tujih projektov ne prekriva. Vse se snema hkrati, ja, midva pa letava s projekta na projekt in spet nazaj. Npr. od ponedeljka do srede sva na snemanju filma v Zagrebu, v sredo zvečer se prespi že v Opatiji, saj prihodnji dan snemava tam, dan kasneje pa npr. v Pulju. Res sva srečna, da lahko delujeva kot stunt koordinatorja in kaskaderja na takih velikih tujih produkcijah.

Trenutno sodelujeta pri snemanju kar petih filmov, kjer prisostvujeta kot profesionalna kaskaderja, in znova potrjujeta, da jima prenatrpan urnik ne predstavlja prevelikega napora. To je njuno življenje in za dolgčas nimata časa. Ko je lani nastopila pandemija in z njo veliko omejitev, sta si vzela nekaj dni zase, a jima je bilo kmalu dolgčas, zato sta se zaprla v svojo delavnico, kjer sta izdelovala pohištvo.

Spomnim se še, ko vaju je Slovenija spoznala v šovu Slovenija ima talent. Sta kdaj mislila, da bosta tako močno razvila kariero in ostala 'skupaj' kot tandem?

Takrat je to bila le neka oddaljena želja, morda niti ne celostna ideja. Sedaj, vrsto let kasneje, pa uspešno po vsem svetu nastopava kot akrobatski tandem F&B Acrobatics, delujeva kot agencija Local Heroes za vse dodatne potrebe animacije in popestritve dogodkov, kot kaskaderja in riggerja (osebi, ki skrbita za varnost ter letenje predmetov in igralcev v varnostnih večtočkovnih pasovih pred kamero) na filmih, reklamah in serijah pod imenom Stuntman.si. Kam vse človek pride z malce domišljije in veliko truda, kajne?

Kakšne so želje za prihodnost, odpira se vama kar nekaj priložnosti?

Preprost odgovor: preživeti vsak dan. Prvo ena, potem druga noga, pa bomo videli, kam prideva. Nekako je želja uspeti na vseh teh področjih, saj se tako vsak delovni dan počutiva, kot da sva na počitnicah.

Čeprav sta trenutno polno zasedena – kako je bilo v času karantene, najhujših epidemioloških ukrepov? Se je delo hudo ustavilo?

Prvih par dni sva uživala. Končno malce pavze, oddiha od dela in drug od drugega. Potem pa je že bila ustvarjalna kriza in nisva več mogla biti pri miru. Ustvarila sva lastno delavnico Studio Timber, kjer ustvarjamo iz lesa, kovine, pleksi stekla in podobno. Že kot najstnika sva renovirala stanovanja, pomagala staršem pri gradnji, sedaj pa lastnoročno izdelujeva unikatne kose pohištva, imava laser za lasersko gravuro in ustvarjava tudi športne rekvizite. Torej tisto, kar nama je najbolj pri srcu.

Slovenija ima talent kot 'šnelkurz' prepoznavnosti in šov biznisa

Filipu in Blažu so se vrata v zabavno industrijo odprla z nastopom v šovu Slovenija ima talent in, kot pravi Filip, je bilo sodelovanje v oddaji kot hitri tečaj v to, kaj pomeni delati v tem svetu: "Domači talenti so nama odprli pot v Sloveniji, dvignili najino prepoznavnost, nato sva nastopila še na več kot desetih talent šovih po vsem svetu in še kar prejemava ponudbe za pojavo v drugih državah. Svoj uspeh sva zagotovo začela pisati na domačih tleh zaradi talentov. Vrhunska izkušnja za tiste, ki si ne znajo predstavljati šov biznisa in ne vedo, kje in kako bi začeli. Če ti je sodelovanje pri taki oddaji všeč, potem takoj veš, da je tak slog življenja zate. Pozornost, kamere, intervjuji, natopi pred živo množico in pa ves naporen šunder, treningi, odrekanja, nabasani urniki, prilagajanja, neprespane noči in na tisoče prevoženih kilometrov. Recimo talentom ‘šnel kurz’ prepoznavnosti in šov biznisa."