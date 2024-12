Finalisti bodo sedli na vroči stol

V petih polfinalnih oddajah smo dobili deset velikih finalistov desete sezone šova Slovenija ima talent. Priložnost, da znova zasijejo in osvojijo laskavi naziv zmagovalca ter visoko denarno nagrado v višini kar 50 tisoč evrov, so dobili: plesna skupina Plac in plesalec Tilen Grašič, harmonikar Luka Konečnik ter harmonikarski duet Duo Zemljotres, plesno-artistična skupina (Duo) Kamikazete in artistka Lara Crnjac, mala matematična genija Edvard in Frida, ter pevci Kira Štruč Jurički, Manuel Perhavec in komaj 13-letna Eva Brumen Košar.