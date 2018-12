Finalisti o tem, kako bi unovčili zmago

Prav vsak od letošnjih finalistov je nekaj posebnega in vsak si zasluži zmago. V preteklih intervjujih so nam zaupali, kako bi unovčili morebitno zmago oziroma kaj si želijo v prihodnosti. Tjaša Fajdiga priznava, da ima tremo, ki pa ji ne pusti, da bi jo ovirala pri doseganju ciljev: »Svoj talent si močno želim razvijati naprej in vsa sredstva ter moči investirati v svoje šolanje in nadaljnjo izobrazbo. Naučiti se želim kolikor le lahko, nekega dne pa to znanje seveda tudi deliti naprej, kot so ga drugi delili in ga še delijo z mano.« Tomica Banfič ima zanimivo anekdoto: »Ko sem bil majhen sem si vedno pel pesem: Ja sam mali Mate, toliko da znate, kad narastem pjevać biću, cure neka viću. To pesem sem si vedno pel kot otrok in govoril, da bom postal veliki Tomica, ki bo pel tako kot Mate, da me bodo punce rajši imele in hotele. (smeh) Doma in sosedje so se mi vedno smejali, da sem tako smešen, ko to pojem. Upam, da se mi bo želja uresničila.«

Za uspeh ni dovolj samo talent, ampak tudi vztrajnost, samozavest, predanost … Stopiti pred množico in pokazati svoj talent zahteva kar veliko mera poguma. Slednje pa je skupno vsem finalistom, ki so si predvsem upali. Do zdaj so zmagovali predvsem pevski talenti z dvema izjemama. Ali bo pevski talent slavil tudi v letošnjem finalu, boste odločili vi s svojimi glasovi, zato le pridno glasujte za svojega favorita.

Liana Piltz se je prijavila z naslednjim razlogom: »Ker mislim, da bi bila to dobra izkušnja zame, da sebi in vsem, ki vame nikoli niso verjeli, dokažem, kaj v resnici zmorem in da je glasba nekaj, s čemer se lahko ukvarjam profesionalno.«In kako bi unovčila zmago? »Razmišljam o glasbenem šolanju v tujini. Rada bi razširila svoje znanje, saj sem se vsega, kar znam, naučila sama. To, kar znam, je za hobi dovolj. Če pa hočem to početi profesionalno, bi mi malo šole prišlo prav.«Pevec inoT se želi še naprej razvijati, se počutiti živ, učiti, biti brez omejitev: »Želim si biti srečen. Želim se učiti in ceniti vsak trenutek, vse to pa želim povedati ljudem v svojem jeziku – glasbi. S svojim bandom hočem snemati skladbe in iti na turnejo, hkrati pa si želim postati tudi prepoznaven obraz na televiziji. Ene izmed mojih sanj so biti sodnik na talent šovu (smeh).« Tilen Lotrič želi uspeti v glasbi, v enem izmed intervjujev pa je povedal:»Gledalcem želim sporočiti, da je za svoje sanje treba vložiti veliko truda, ampak da se vse izplača in da je v življenju vredno tvegati in ljudem dati priložnost.« Tim Udović je se je prijavil, da bi pokazal, da verjame v svoj šport:»Da širni Sloveniji pokažem, s čim se ukvarjam. Da twirling dobi neko prepoznavnost in spoštovanje, ker je zelo podcenjen šport. In da pokažem, da lahko plešemo tudi fantje.«Kot je še priznal, bi bilo super, če bi se lahko prebil na svetovni trg,ker bi lahko v življenju delal res tisto, kar hoče. Jaša Šaban verjame, da uspeh ne pride sam od sebe in da njegov talent izstopa:»Ker sem za uspeh pripravljen trdo delati in imam zelo visoke ambicije, po drugi strani pa je to nekaj, kar najrajši počnem v življenju. Zmago bi unovčil kot veliko odskočno desko v glasbeni svet. Definitivno bi mi omogočila lažji preboj na slovensko glasbeno sceno, spoznavanje novih kreativnih ljudi, sodelovanje z različnimi artisti.« V Laro Kramberger pa so verjeli sorodniki, ker so v njej videli talent in potencial, ki se tako kot ostali zdaj intenzivno pripravlja na finale: »Zmago biunovčila za nadaljnjo življenje in glasbeno kariero.« Veronika Steiner pravi, da zmore: »Da si dokažem, da lahko tudi pod stresom nastopanja na televiziji ohranim mirno kri in se predstavim najboljše, kar se da.Vprimeru zmage bi se osredotočilana nadaljnje razvijanje sebe kot glasbenice in umetnice ter na nastopanje in sodelovanje s toliko različnimi organizacijami in glasbeniki, kot lahko.

Poskusila bi izdati svojo glasbo in kombinirati glasbo s filmom/videi in se na splošno bi osredotočila na preživljanje z glasbo.«Tjaša Dobravec je želela svojo zgodbo deliti z gledalci, sebe pa opisuje z besedami, ki so nujne za uspeh: »Pogumna, vztrajna, nikoli ne obupam.«Če bi zmagala, bi bila to zanjo velika potrditev, da dela prav: »Vem, da je vsak nastop dobra promocija zame. Moje sanje soštudirati cirkus. Na žalost mi do sedaj denarja, ki je za to potreben kljub trdem delu, ni uspelo nabrati. Znanje bi kasneje prenašala na otroke vSloveniji.«

Seveda pa ne pozabite –še dve nedelji sta rezervirani za talente. Ne zamudite oddaj, predvsem pa ne pozabite glasovati za svoje favorite.

