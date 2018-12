Finalisti spregovorili o načrtih za prihodnost

Sedem sezon, sedem zmagovalcev in ogromno odličnih, navdihujočih in dih jemajočih nastopov. Skozi vse sezone šova Slovenija ima talent smo se lahko prepričali, da pri nas takšnih in drugačnih talentov ne manjka. Žal je tako, da mnogi kljub talentu dvomijo vase, kar se gotovo pozna v njihovem nastopu. Tudi letošnja zmagovalka Tjaša Dobravec je priznala, da je nekoč dvomila vase, a ko se je prepustila in skozi ples začela pripovedovati svojo zgodbo, je zablestela. S tem, ko ste ji namenili največ glasov, ste ji pomagali do uresničitve sanj in kljub temu, da ima za seboj težko obdobje, sedaj z nasmehom zre v prihodnost: »Delam načrte, a ne vem, ali bi šla najprej v šolo in potem v cirkus ali bi šla kar naravnost v cirkus. Pustim se presenetiti, kam me bo zapeljala pot.«

A ni le Tjaša tista, ki je iz nastopa v nastop premikala lastne meje. Prav vsak od finalistov je od svojega avdicijskega nastopa do finala izjemno napredoval, kar lahko vidimo že po fotografijah. Pa ne le zaradi dovršene stilske podobe, pač pa zaradi bolj samozavestne drže, čutnega pogleda in popolne predanosti nastopu. Ni dvoma, da bodo ne glede na vse še naprej sledili svojim sanjam. Nekaj malega o svojih sanjah so nam zaupali tudi v preteklih intervjujih.