Finalno vstopnico sta dobila inoT in Liana

Druga polfinalna oddaja šova Slovenija ima talent je postregla z novimi točkami, ki so navdušile vse, zato so gledalci spet imeli zelo težko nalogo izbrati dva talenta, ki sta si zaslužila vstopnico za finalno oddajo.

Za zabaven začetek druge polfinalne oddaje Slovenija ima talent sta tudi tokrat poskrbela zabavna voditelja Domen Valič in Sašo Stare, za še dodatno zabavno presenečenje pa je poskrbel kar žirant Lado Bizovičar, ki je navdušil z novo pričesko, s čimer si je prislužil tudi zabvne komentarje sožirantov Ane Klašnje, Marjetke Vovk in Branka Čakarmiša. V tokratni oddaji pa sta nastopili tudi dve dobitnici zlatega gumba, zato je bilo še toliko bolj napeto.

V oddaji smo slišali zabavne komentarje žirantov Lada, Ane, Marjetke in Branka





V vseh polfinalnih oddajah bodo finaliste določili gledalci. Tisti talent, ki bo dobil največ glasov gledalcev, bo odšel naravnost v finale, med drugim in tretjim mestom pa bo na koncu odločila žirija, ki bo med dvema talentoma izbrala drugega finalista.



DOLLS



Kot prve v drugi polfinalni oddaje nastopile članice plesna skupina Dolls iz Nove Gorice, ki so z energičnim nastopom navdušile že v avdicijski oddaji. Tokrat so v postregle s tematsko plesno-navijaško točko, kjer so se prelevile v stevardese letalske družbe Dolls. "Moj nasmeh je še večji kot na avdicijski oddaji. Danes ste pokazale še več, dodale ste še elemente hip-hopa, zato bravo," je povedala Ana, Lado pa se jim je opravičil, ker je v avdicijski oddaji podvomil vanje. "Noro! Danes ste bile super!" Tudi Marjetka je komentirala: "Jaz imam strah pred letenjem, ampak če bi ve bile na letalih, bi letela tudi do Amerike. Čestitke." Da Dollsice želijo poleteti vse do finala, je začutil tudi Branko Čakarmiš. "Če vas je Pipistrel sedaj videl, boste kmalu vsaka na svojem letalu. Čestitke."

Energične Dolls iz Nove Gorice navdušile z nastopom





JONATAN HALLER PEREIRA



Eksotičen pevec Jonatan Haller Pereira se je po vseh svetovnih prestolnicah vrnil nazaj v Slovenijo in preizkusil srečo na talentih. 20-letni Ljubljančan je v polfinalni oddaji zapel avtorsko pesem z naslovom Simple Talks, ki jo je zapel zelo čustveno in doživeto. "Moje mnenje je, da povprečneži še nikoli niso uspeli. Pri Jonatanu vidim nekaj več, ni povprečen, ampak verjame v svoj glas in svojo glasbo," je povedala Marjetka, Lado pa dodal: "Prosim te, ne vržt vsega kar imaš v kanto, ampak vzemi svoj talent, glasbo, kitaro in delaj na tem, ker verjamem, da ti lahko uspe." Ganjena je bila tudi Ana Klašnja: "Verjela sem tvoji ranljivosti. Dotaknil si se me, naredil pa si tudi velik korak naprej od avdicijskega nastopa. Bravo." Mladi Jonatan pa žal ni prepričal strogega Branka. "To ni bil samo nastop, ampak že skoraj videospot. Verjamem, da imaš velik potencial, ampak danes ga jaz nisem začutil. Žal."

Jonatan Haller Pereira nastopil s kitaro





LIANA PILTZ



Naslednja je na oder talentov stopila 16-letna Liana Piltz iz Ljubljane, ki ji je z zlatim gumbom nastop v polfinalu omogočil Lado Bizovičar. Mlada Liana, ki je spregovorila o svojem težkem otroštvu, je tokrat zapela zelo ganljivo balado, ki jo je posvetila prijateljici, s katero trenutno nista v najboljših odnosih. Da je še enkrat segla v srce Ladu Bizovičarju, je dokazal s solznimi očmi. "Če je bil moj motiv za zlati gumb, da dam nasmeh na obraz ene precej sitno izgledajoče deklice, sem danes... iskreno presenečen. Vmes smo spoznali njeno zgodbo, ampak ta nastop... vau. To je bil najbolj ganljivo odpet komad v zgodovini slovenskih talentov," je povedal do solz ganjen Lado, Marjetka pa dodala: "Za žirantsko mizo še nikoli ni bilo toliko obojanih žirantov. Mene si se danes zelo dotaknila, vse na tebi je čarobno, vesela sem, da sem te gledala in poslušala. Bravo!" Ganjena je bila tudi Ana: "Vsem si s petjem podarila en velik topel objem. Bodi čudovita še naprej." Svojo oceno je podal tudi Branko: "Danes si pokazala, da je otožno tudi lahko lepo. Pa še nasmejala si se. Tvoj nasmeh je drugi najlepši na sveti, prvi je seveda moj. (smeh)"



MARTIN ŠALAMUN



Gledalcem se je predstavil tudi 55-letni slikopleskar Martin Šalamun iz okolice Celja. Na avdicijskem nastopu je zapel uspešnico Gigolo in požel val navdušenja, tokrat pa je pevski nastop dokazal še v pesmi Love Is A Many Splendored Thing. "Bravo Martin! Verjamem, da tega večera nikoli ne boste pozabili. Presegel si vsa moja pričakovanja in tvoj glas je zdaj dobil tvoje najljubše barve," je komentiral Branko, Lado pa je hudomušno dodal: "Tvoj poklic je pleskar, ampak tvoj klic je pa pevec. Bravo!" Martin je s svojim petjem očaral tudi Ano Klašnja: "Po danšnjem nastopu sem še bolj presenečena, da ste kar 50 let skrivali ta svoj talent. Zasijali ste do konca." Oceno je podala tudi Marjetka, ki je Martin v avdicijskem nastopu ni najbolj prepričal, zdaj pa mu je iskreno čestitala. "Martin, bili ste izjemno šarmantni, zelo ste padli not v pesem, vsi smo zelo uživali."

Martin Šalamun zapel Love Is A Many Splendored Thing





RONJA ŠTRUKELJ KREČ



Mlada najstnica, ki je v avdicijskem nastopu s svojimi vratolomnimi vragolijami prepričala Ano Klašnjo, ki ji je podelila zlati gubm. 11-letna Ronja Štrukelj Kreč, ki pravi, da je plezanje po svili družinska tradicija, tokrat postregla z novo točko, na svili pa se ji je pridružila tudi mama. "Jaz sploh ne morem verjeti, da lahko v enem nastopu doživiš strah, srečo, solze,... Kaj vse sta nam danes pokazali... Čudovito. Ronja, presrečna sem, da si ti moj zlati gumb," je povedala ponosna Ana, Marjetka pa dodala: "Jaz bi rada rekla, da gledalci doma niti ne vidijo čisto, kako zelo visoko do stropa je bil ta nastop. Pogumno, lepo, krasna točka." Lado je nastop komentiral v svojem zabavnem stilu: "To je bilo definitivno najvišje in najbolj drzno plezanje po firnkih, kar sem jih videl. Bravo." Ronja je s svojo točko prepričala tudi Branka. "Meni je bilo to res zelo pogumno, da plezaš tako visoko in da zaupaš svojim staršem v tem, kar počnete. Bravo."

11-letna Ronja Štrukelj Kreč navdušila z drznim plezanjem





HERMINA MATJAŠIČ



Oder je s svojim energičnim in pompoznim nastopom zavzela tudi Hermina Matjašič, učiteljice violine v glasbeni šoli Ljutomer. Hermina je tokrat svoj talent igranja violine in petjem pokazala v evrovizijski zmagovalni pesmi Fairytale. "Ti res znaš narediti žur. Tam, kjer si ti, je glasba, energija in je življenje. Res čudovito," je povedal Branko, Ana pa ga je dopolnila: "Hermina, ti si res popestritev letošnje sezone. Ti si nepozabna in tvoja krasna energija." Marjteka je podala svojo oceno: "Igranje na violino, petje, žur, energija. Ti imaš cel paket in to je tisto, kar te dela tako posebno. Bravo, odlična si bila!" Tudi Lado ni mogel mimo svoje hudomušne ocene: "Vem, da je težko peti in igrati violino, ampak ti imaš še visoke pete in dolgo obleko. To je šele umetnost. (smeh) Bravo, fenomanlno!"

Hermina Matjašič ponovno navdušila z umetniško točko





INOT

Kot zadnji je v drugi polfinalni oddaji na oder talentov stopil pevec Toni, ki nastopa pod umetniškim imenom ionT, prihaja pa iz španske Mallorce. Zaljubljen v svojo slovensko izbranko Mašo, ki je ga je prijavila v šov, je glasovni imitator tokrat zapel in navdušil z venčkom glasbenih uspešnic - od Toma Jonesa do Michaela Jacksona. "Toni, to je bil popoln miks komedije, glasbe in nasploh šova. Ena izmed najbolj zanimivih točk, kar smo jih videli," je povedal Lado, Marjetka pa dodala: "Treba je zapet komade, treba je spremenit glasove, preklapljati med različnimi žanri. Ti si res jukebox na dveh nogah. Počaščeni smo, da si izbral nas." Ana Klašnja je ocenila: "Vsako leto rečemo ali bomo doživeli še kaj novega, originlanega. In ti si dokaz, da ja! Tole je bilo noro dobro!" Tudi Branko je podal še zadnjo oceno večera: "Fenomenalno, nepozabno in originalno."

inoT navdušil z več glasbenimi uspešnicami



V drugi polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent smo ponovno lahko videli odlične nastope sedmih talentov, a le dvema je uspelo dobiti vstopnico za finale. Gledalci so s telefonskim glasovanjem največ glasov namenili španskemu glasovnemu imitatorju inoT-u. Žirija pa je izbirala med drugim in tretjim mestom, med Liano Piltz in Martinom Šalamunomm a je na koncu v finale poslala Liano Piltz.

Liana in inoT sta si zaslužila polfinalno vstopnico