Folklorna skupina Kozje: Na Tik Toku imamo tudi do 50 tisoč ogledov

"Na oder Talentov smo prinesli še malo ljudskega plesa in glasbe," pa so povedali vsi zadihani po nastopu.

"Smo skupina različnih starosti, od osnovnošolcev do zaposlenih in tudi kakšen penzionist se znajde med nami. Vse pa nas druži ta ena skupna dejavnost, ki jo ljubiteljsko izvajamo," so se predstavniki Folklorne skupine Kozje predstavili na Slovenija ima talent , preden so stopili na oder in s svojim nastopom navdušili tako prisotne v studiu kot tiste pred televizijskimi zasloni.

Njihova ljubezen do plesa in glasbe je navdušila tudi žirante. Ana je povedala, da jo navdušuje, da združujejo staro in mlado ter da če ne bi imela čevljev z vrtoglavimi petami, bi se jim z veseljem pridružila na odru. Marjetka pa je povedala: "Zelo sem vesela, da ste prišli na naš oder in ste prinesli slovensko kulturno dediščino in da vsa mladina vidi, kaj je naše in kaj je avtohtono, in da se zgledujejo po tem, kaj je del naše krvi."

In člani skupine se zavedajo, da je pomembno, da folkloro približajo mlajšim, zato so se odločili ustvariti tudi profil na TikToku, kjer se največ časa zadržujejo prav mlajši in najstniki. Kot je povedala ena od članic, se trudijo ustvarjati vsebine, in dodala, da ogledi njihovih videov segajo celo do 50 tisoč: "Kar se nam zdi kar visoka številka."

Folklorna skupina Kozje je navdušila žirante in so osvojili štirikrat 'da'. "Zelo smo veseli, da smo dobili takšne odzive. Misija nam je uspela!" so se veselili v zaodrju.