Franc Rajšp po nastopu na Talentih: Sem kar zadovoljen

25-letnega Franca Rajšpa si verjetno marsikdo zapomni po njegovih znamenitih brkih in bradi. Da se je prijavil v oba šova – Kmetijo in Slovenija ima talent – ni naključje. Doma ima kmetijo, veseljak po duši pa rad tudi kakšno zapoje. "Načrtovano sem šel na oba šova, ker sem si od nekdaj želel nastopati pred kamerami," je odkrito povedal. Kljub vsemu si je nekoliko bolj želel nastopa v šovu Kmetija. "Večja želja je bila po Kmetiji, predvsem zato, ker me res zanima, kakšno je stanje, kako je biti tam in se boriti z vsemi."

Da Franc rad poje, ni nobena skrivnost. Tudi na Kmetiji večkrat pokaže ta talent. Svoje najljubše pesmi vseeno nima, se mu pa kdaj utrne kakšna ideja za kaj novega. "Ko se mi porodi kakšna ideja, kakšno pesem spesnim sam."

Z nastopom na Talentih je, čeprav so Ana, Marjetka in Lado stisnili 'X', vseeno zadovoljen. "Mislim, da je bilo kar zabavno in sem kar zadovoljen s tem, kako je vse izpadlo na koncu. Pa tudi žiranti so bili super. Morda sem si res izbral prezahtevno pesem, tako da mislim, da bi morda lahko z drugo prišel dlje. Tako da mogoče kdaj drugič." Franc ideje o glasbenih nastopih še ni zavrgel – zaupal je, da bo slovenska glasbena scena morda vseeno kdaj bogatejša še za Franca Rajšpa. Nenazadnje ne pozabimo – žur, ki ga je naredil v studiu, je bil res nepozaben.



Čeprav Franca v Talentih ne bomo več videli, ga lahko še vedno spremljamo v Kmetiji, kjer se bori za visoko denarno nagrado. Če bi zmagal in jo osvojil, bi en del namenil za potovanje, del pa za gradbeni material za hišo. In kam bi odpotoval? V mislih ima Španijo ali Portugalsko.