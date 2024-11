Frida in Edvard: Mala genija, ki sta Slovenijo pustila brez besed

"Ker imava talent, " je samozavestno odgovoril mali genij Edvard na vprašanje Lada Bizovičarja , ki je mlada nastopajoča na avdicijski oddaji vprašal, zakaj sta se odločila prijaviti v oddajo. "Talent imava v matematiki, jaz sem državni podprvak v šahu do deset let, Frida pa je državna prvakinja do osem let. Programirava, oba sva pretekla polmaraton, lani sem si zapomnil kar 1511 decimalk števila pi." Njuna izjemna točka, pri kateri sta skozi zahteven šahovski trik pokazala neverjetne miselne sposobnosti, je žirante pustila brez besed. Frida in Edvard še zdaj ne moreta pozabiti Ladovih besed, ki jima v mislih še vedno odzvanjajo zelo jasno in glasno: "Naj mi ne zamerijo plesalci in pevci, ampak tole je RES talent!" Nato je pritisnil zlati gumb, ki je Frido in Edvarda popeljal neposredno v polfinale.

Edvard in Frida sta sicer brat in sestra, ki prihajata iz ljubeče družine, njuna starša pa sta njuna največja opora in vzor. "Z mamico in atijem smo v prvi vrsti prijatelji in zaupniki," pove Edvard, ki se ne pozabi pohvaliti z njihovo posebno družinsko dinamiko: "Popoldneve preživljava v atijevi pisarni, ki je v sklopu ortodontske ordinacije, kjer delata z mamico. Mami je ortodont, ati pa ekonomist. Oba naju spodbujata, da ju premagava v vseh pogledih." Njuna družinska povezanost se odraža tudi pri skupnih aktivnostih – od dolgih tekaških izletov do nogometnih derbijev, kjer se razdelijo, kot pravi Edvard na: "Ati in Frida proti meni in mamici."

Poleg šaha in matematike ima Frida tudi umetniško žilico. "Zelo rada rišem, slikam in ustvarjam," pravi mala šahistka, državna prvakinja v šahu do 8 let, ki ima celo povezavo z znamenito Frido Kahlo – z anagramom namreč dobimo ime slavne mehiške slikarke. Edvard, ki zase pravi, da je "matematik, tekač in znanstvenik," pa obožuje programiranje, kjer že rešuje naloge na ravni maturantov.

Odločena, da osvojita svet

Frida in Edvard sta kljub svoji mladosti neverjetno osredotočena in imata jasne cilje. "Najin talent je vezan na možgane," pravi Edvard. "Rada se učiva, si postavljava izzive in vsak dan postajava boljša verzija sebe." Njuna dosežka na področju šaha, teka in logičnih izzivov, kot so tekmovanja Brainobrain in Kenguru, že postavljajo nova merila za otroke njunih let. Kot pravita mala genija, sta njun talent najprej opazila mami in ati. "Sedaj pa nama ne moreta več slediti," še dodata z nasmeškom. Oba sta tudi navdušena nad tekom. Frida je pri šestih letih polmaraton pretekla v manj kot dveh urah, Edvard pa v 1 uri in 40 minut.

Njuni vzorniki? Brez dvoma starša. "Mami in ati nama s svojim zgledom vsak dan pokažeta, kaj pomeni predanost ciljem in želja po tem, da postaneš boljši." Inspiracijo črpata tudi iz družinske zgodovine, saj sta dedka in babico, ki ju nikoli nista spoznala, vključila v svoje sanje: "Želiva si, da bi prišla z oblaka in se podružila z nami," pove Edvard.

Kaj pripravlja dvojec za polfinale?