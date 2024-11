Glasujte za svojega favorita v polfinalnih oddajah Slovenija ima talent!

V polfinalnih oddajah Slovenija ima talent imate kot gledalci edinstveno priložnost, da svojega najljubšega talenta popeljete do končnega uspeha. Vsak teden se bodo v petih polfinalnih oddajah predstavili izjemno nadarjeni posamezniki in skupine, ki bodo pokazali vse svoje spretnosti, kreativnost in trud, ki so ga vložili v svoj nastop. To pa ni le čas za talente, da se dokažejo, ampak tudi priložnost za vas, da aktivno sodelujete v šovu in podprete svojega favorita.

Vaš glas je pomemben, saj bo odločal o usodi posameznikov, ki so se trudili skozi celotno sezono. Le tisti, ki bo prejel največ glasov, bo napredoval v finale, kjer bo imel možnost postati novi zmagovalec Slovenija ima talent. Zato ne zamudite priložnosti, da s svojim glasom podprete nastop, ki vas je najbolj navdušil in se vas dotaknil.