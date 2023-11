Gledalci Acro Connection in Jureta Kotnika poslali v finale

Drugo polfinalno oddajo devete sezone šova Slovenija ima talent sta s pozdravnim nagovorom tradicionalno otvorila voditelja Sašo Stare in Peter Poles , ki sta najprej pozdravila vse štiri člane strokovne žirije. Tokrat je bil večer nekoliko bolj poseben za Andreja – med nastopajočimi so bili namreč tudi ONI, ki jih je v polfinale izstrelil prav njegov zlati gumb. Lado se je najbolj veselil nastopa Sofie, Marjetka pa Acro Connection, ker da so ji všeč 'bolj nevarne točke'. Obetal pa se je tudi nastop metalca po duši, Jureta Kotnika, ki je v avdicijski oddaji prepričal z nežno balado.

Prva je bila na sporedu točka dueta Acro Connection , Alje in Matjaža, ki svojo dejavnost imenujeta partnerska akrobatika. Par, ki se pozna iz šolskih klopi in je povezan tako gibalno kot zasebno, je že na avdicijskem odru očaral predvsem Ano z eleganco in usklajenostjo. Tudi tokrat ni bilo nič drugače – s točko ob spremljavi nežne balade in z gibi, izvajanimi med drugim kar na klavirju, sta več kot le navdušila. Občinstvo jima je ploskalo že med izvajanjem točke, na koncu pa točko, ki se je zaključila s poljubom, nagradilo s stoječimi ovacijami. "Nikoli si ne bi mislila, da bosta pokazala to, kar sta danes," je bila navdušena Ana. "Vse je bilo videti preprosto in pristno ... prečudovito." Marjetka: "Kako domiselna točka, malce so se mi solzice nabrale ... čutila se je tudi vajina povezanost, ljubezen." Andrej je dejal, da sta mu omehčala srce. "Kar sta danes pokazala, je bila velika nadgradnja. Sem prepoznal določene elemente, ki sem jih že videl, ampak so bili še bolj izpiljeni." Omenil je tudi, da izvajanje gibov na klavirju pomeni še večjo nadgradnjo, saj med izvajanjem gibov izvajalec nima dovolj velike in trdne površine pod sabo. Lado je komentiral: "Vidva sta esteta, umetnika, gimnastičarja ... si ne morem predstavljati finala brez vajine točk."

Druga je nastopila Sofia Chernitsyna , mlada, komaj 19-letna Rusinja, ki je v Slovenijo prišla pred tremi leti in je bila pravo presenečenje avdicijskih oddaj. Dekle, ki je zaključilo srednjo šolo, občasno rado plete pred televizijo, sicer pa uživa v petju. Želi si postati tudi igralka, režiserka ... Za polfinalni oder je izbrala zahtevno pesem Queenov in znova navdušila tako z glasom kot celim nastopom. Lado: "Ti si zelo zelo talentirana, mogoče ena najbolj v zadnjih 700 letih, odkar sem žirant. Ta točka je bila drugačna, pokazala si še svoje igralske sposobnosti, ki niso švoh!" Marjetki je bil "poseben, nekoliko drugačen nastop" všeč in ji je čestitala. "Sofia, ti vsakič, ko stopiš na oder, začneš nastopat, mi kar otrpnemo," je dodala Ana in nadaljevala, da bo Slovenija, če bo tu nastopala, bogatejša za eno odlično zvezdo. Andrej je pohvalil izbiro pesmi, češ da stopiti v čevlje Freddieja Mercuryja ni kar tako. "Če poješ njegovo pesem, ne moreš izpasti Freddie, moraš izpasti ti. In tebi je to uspelo," ji je čestital.

Številčna plesna skupina Force je poskrbela za tretjo točko drugega polfinalnega večera. 23 plesalk in plesalcev je imelo tokrat posebno misijo – dokazati Ani, ki jim je na avdiciji podelila 'ne', da so v polfinalu z razlogom. Predstavili so se s točko, ki so jo sestavili ob 10. obletnici obstoja. Izjemno usklajen nastop je Marjetko navdušil: "Kakšna pa je bila to energija! Niti en atom vam pomojem ni ostal v žilah. Točka je bila atraktivna, zabavna ... krasno! Meni ste bili zelo všeč." Lado: "Točka je absolutna nadgradnja, ampak ta oder je premajhen za vas, vi rabite še večji oder, dvorano!" Andrej jih je pohvalil, da so bili izjemno usklajeni. "Dejansko ste dobri! Res ste bili natančni, homogeni kot skupina. Super ste bili, fantastična točka!" Zadnja je nastop pokomentirala še Ana, katere komentar so verjetno najbolj težko pričakovali. "Dragi moji, meni so učki švigali," je začela s komentarjem. "Ampak danes ste prav izpostavili to vašo različnost. In to je bila prednost. Danes je bila vaša energija, vaša sila nalezljiva!" je še nadaljevala Ana.

Četrti so nastopili ONI . ONI so na avdicijski oddaji prejeli Andrejev zlati gumb in pred polfinalom so zaradi tega čutili še malo večji pritisk. Njihova posebnost je, da so nekoliko drugačni, "vsak v skupino prinaša nekaj drugačnega", jih je opisala Ada Kogovšek , njihova vodja in koreografinja, in pojasnila, da jih druži ljubezen do plesa in nastopanja. S cirkuško plesno predstavo ONI tudi tokrat niso razočarali. V studio so vnesli obilico pozitivne energije. "Direktno v finale!" je pokomentiral Andrej po koncu točke. "Da naredite preproste gibe posebne ... vsak zase ustvarjate in ustvarite čudovito zgodbo. Super ste." Ana jih je označila za spremembo, dodala, da imajo svežino, kar jih dela drugačne, in jim čestitala iz srca. Lado: "Jaz še nikoli nisem bil tako nasmejan, ko je kdo plezal po mojem hrbtu, kot ste bili vi med točko točno medtem," se je pošalil. Navdušen je bil nad točko, kostumi. Posebej mu je bilo všeč, da je veliko število unikatnih posameznikov naredilo unikatno skupino. "Vedno iščemo talente, ki imajo nekaj prepoznavnega in mislim, da se vi lahko podpišete pod to," je dodala Marjetka.

Jure Kotnik je nastopil kot peti, zadnji v drugem polfinalnem večeru devete sezone Slovenija ima talent. Jure je najprej delil še svojo zgodbo. Pri treh letih sta se starša ločila in Jure je živel z mamo, sestro in babico. Kot je pojasnil, je bil v otroštvu 'podivjan upornik', zaradi česar ga je mami 'preselila' k očetu, misleč, da bo očetovska figura dobro dela. Jure se ni našel – zaradi nespametnih odločitev je pristal v zaporu. Z mamo ima lep odnos, po avdicijskem nastopu pa ga je poklical in pohvalil tudi oče. Za polfinale je metalec po duši izbral novo balado in na odru znova navdušil s svojim glasom. Marjetka: "Toliko stvari bi ti rada rekla ... pokazal si prekrasen glas. Ta tvoja barva glasu, to Slovenija rabi." Pohvalila je njegovo srčnost in iskrenost, ker je delil tudi svojo zgodbo pred celotno Slovenijo. Tudi Lado ga je pohvalil. "Ne samo, da je lahko 'fotr' danes ponosen nate, tudi sam si lahko ponosen nase, bravo!" Ana je omenila, da bi jo običajno zmotilo, da je bil na odru malce zaprt, a da je tokrat to sodilo k nastopu in ji je bila točka všeč. "Ti si nas potegnil vase in to je pravzaprav talent," je pokomentiral Andrej. "Ti si nas potegnil v svoj svet, dal si nam zgodbo – ti nam imaš kaj dati."

Gledalci so odločili, da si finale zaslužijo ...

Po predstavitvi vseh točk so bile vse karte v rokah gledalcev. Konec glasovanja – in Sašo in Peter sta na oder povabila vse nastopajoče: Acro Connection, Sofio, Jureta ter skupini ONI in Force. Trije, ki so zbrali največ glasov gledalcev, so bili Sofia Chernitsyna, Acro Connection in Jure Kotnik. Z največ zbranimi glasovi gledalcev sta se kot prva v tem večeru v veliki finale šova uvrstila Acro Connection – Alja in Matjaž.