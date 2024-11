Gledalci so odločili: V finale gresta Eva in Tilen

Prva polfinalna oddaja je postregla s petimi vrhunskimi nastopi. Videli smo čarodeja, plesalca, kantavtorja in dve pevski točki. Boj je bil težek, a gledalci in žiranti so izbrali prva dva finalista. Na največji oder desete sezone Slovenija ima talent bosta stopila 13-letna pevka Eva Brumen Košar, ki so jo z največ glasovi podprli gledalci, in 22-letni breaker Tilen, ki je bil po številu glasov gledalcev na drugem mestu.

V prvi polfinalni oddaji desete sezone Slovenija ima talent smo videli nastope kantavtorja Martina Gomboca, plesalca Tilna Grašiča, pevke Tine Bolko, čarodeja Luka Malenška in pevke Eve Brumen Košar. Voditelja Peter Poles in Sašo Stare sta za uvod vsem zaželela srečo na prav posebej zabaven način in tako poskrbela za posrečen začetek prve polfinalne oddaje te sezone. Na oder sta povabila žirante Ano Klašnja, Marjetko Vovk, Andreja Škufco in Lada Bizovičarja. Marjetka se je veselila nastopa svojega zlatega gumba – Eve Brumen Košar. Voditelja sta opomnila, da tokrat o usodi tekmovalcev odločajo gledalci in spodbudila h glasovanju, na oder pa povabila prvega polfinalista.

Prvi je oder zavzel Martin Gomboc, kantavtor, ki igra kitaro od otroštva. Na Talente se je prijavil na pobudo prijateljice. Sprva je malce okleval s prijavo, nato pa vseeno napravil ta pomemben korak, ki se je izplačal, saj se je uvrstil v polfinale. Njegov oče se z glasbo tudi profesionalno ukvarja, Martin pa se je resneje z glasbo začel ukvarjati nedavno. Pred nekaj leti je imel nesrečo, k sreči blažjo, za katero pa pravi, da je pozitivno vplivala nanj, saj se je po njej začel posvečati stvarem, ki mu veliko pomenijo. "Po tej nesreči sem se zaprl v studio in začel zares delati," je delil. Žiranti so se veselili njegovega nastopa, saj je na avdiciji navdušil s kantavtorsko pesmijo, predvsem jim je bilo všeč humorno besedilo. "Eni znajo tegobe spraviti v besedilo in muziko, ki si jo hočeš prepevati," je pred nastopom dejal Lado. Martin je napovedal nekaj novega, drugačnega, saj da je za polfinale ubral drugačno pot kot na avdiciji. In nekaj drugačnega je tudi dejansko pokazal. Pesem je sam napisal, aranžiral, posnel vse instrumente za podlago, na oder stopil s kitaro ter zapel v svojem edinstvenem slogu in navdušil. "Super komad," je takoj po koncu točke pokomentiral voditelj Peter. Lado: "Na svojo veliko žalost moram že na začetku polfinala povedati, da komad vsebuje napake ..." je začel. V studiu je zavladala tišina. "Izjavil si, da ne moreš živeti od glasbe. To je popolna neumnost. Si 22-letnik, ki raste ... Se vidimo v finalu!" je poskrbel za prvi šok – in svetel preobrat. Andrej: "Deluješ, kot da malo ne veš, kaj in kako bo. Pod vsem tem pa se skriva resen človek, ki mu to veliko pomeni. Super aranžma." Tudi Marjetka je uživala: "Ti si tak multipraktik. Nisi samo pevec, si multiinstrumentalist, performer ... si svežina in unikatna persona." "Že prvi tvoj nastop je navdušil, zdaj si prišel sem z drugačnim, s tem, ko si tvegal, pa si naredil še en ogromen korak naprej. Bravo," je še dodala Ana.

Za njim je nastopil Tilen Grašič. "Ko on zapleše, se tresejo odri in drhtijo duše," je napovedal Peter. "In kaj bo šele nocoj!" Tilen je večkratni evropski in svetovni prvak, ki si želi Slovenijo nekoč zastopati na olimpijskih igrah. Opisuje se kot "tipičen dvojček, vsestranski". Je umetnik, plesalec, rad meditira, ker ima rad ravnovesje med umom, telesom in dušo, od malega pa sanja, da bi postal najboljši breaker. Z izrazno točko na avdiciji je žirante pustil brez besed. Andrej se je veselil njegove izraznosti tudi danes. "Prikazati si želim boj, ki ga bije vsaka oseba, ki ima svoje sanje in v to vlaga svojo dušo. Včasih rabiš pomoč višje sile, da ti uspe..." je Tilen napovedal svoj polfinalni nastop in se zahvalil staršem, da so ga vzgojili v osebo, kakršna je, in da se lahko ukvarja s plesom in umetnostjo nasploh. Tilen je z izrazno in izjemno natančno izvedeno zahtevno točko osupnil vse navzoče. "Tilen, jaz sem tako vesela zate, ti dve minuti sta bili prekratki," je začela Ana. "Bi te gledala še in še. Začutila sem te in ti, ne da si samo izpiljeno izvedel elemente, tudi pot med elementi ... To je bilo izjemno. Mislim, da si en najboljših plesalcev, kar smo jih sploh videli na tem odru." Andrej: "Gibe izvajaš filigransko natančno. Ljudje se verjetno sploh ne zavedajo, kako zahtevno je, kar počneš. Da predstaviš breakdance tako, da je veliko več kot breakdance ... dahnil si mu dušo. Nisi samo fenomenalen, ti si fenomen." "Ne morem verjeti. Ko te poslušam in ko te gledam – kot da to ni ista oseba. Ko nastopaš, imaš tako moč, prezenco, gotovost. To, kar že imaš, vnesi v vsakdan, ker ti si že tam. Si vrhunski, si fenomenalen," je nadaljevala Marjetka. "S to točko sem se poistovetil. Identično izgledam med jutranjo vajo," se je pošalil Lado, nato pa nadaljeval: "Tako graciozno in natančno vidimo velemojstre. Ampak to so visoko natrenirani profesionalci. In med njih spadaš tudi ti." Tilen je na plaz pohval skromno odgovoril, da si v življenju želi le deliti ljubezen, sploh v teh časih.

Sledil je nastop Tine Bolko, ki se je na avdiciji predstavila s točko iz muzikala. V polfinale se je uvrstila kljub Andrejevemu 'ne', Lado pa se je veselil spremembe, ki jo je napovedala. "Prišla sem povedati zgodbo o vztrajnosti," je razložila Tina pred nastopom. Navdušenka nad alternativno modo, ki rada menja pričesko, je delila, da ji je v življenju veliko pomenila nona, ki je nedavno preminila. Veliko časa preživlja v svojem domačem studiu, s prijatelji igra družabne igre, se druži ... Pred točko je dodala, da želi "v ljudeh prebuditi vse emocije, ki jih premoremo". Tina, ki govori angleško, nemško, špansko, italijansko, malo kitajsko in francosko – je tokrat nastopila s točko v francoskem jeziku, ki ni bila za spremembo tokrat prav nič tipično kabarejska. "Vi Goričani znate marsikaj. Imate smisel za humor, znate rezati 'šalam', ne znate reči g," se je pošalil Lado po njeni točki. "To pa je bila pa absolutna nadgradnja Tine. Odpela si zelo lep komad na zelo lep način." Marjetka: "Paše ti tale stil, izvedba je bila fantastična, gre za res težek komad. Pomagal ti je tudi muzikal, da si dodala še čustva. Zelo dober nastop." Ana je dodala: "Danes si presenetila na najboljši možni način. Ta tvoja igralska žilica te dela tako posebno in noro lepo. Z 'voila' si nam vrgla v obraz: Poglejte, kaj zmorem." Vsi so napeto čakali na Andrejev komentar. Tokrat Tina ni naletela na kritiko. "Jaz sem tako hvaležen, da si prišla brez kovčka na oder. To nisem doživel ne le kot nadgradnjo, ampak kot popolno preobrazbo. Pri muzikalu moraš skrbeti za kontekst, korake ... tukaj pa si bila kontekst ti. Ničesar ne rabiš, ker si odlična pevka."

Naslednji je na oder stopil Luka Malenšek, čarodej, ki si nekoč želi živeti od magije. "V čarovnijo sem se zaljubil v osnovni šoli, ko mi je sošolec pokazal prvi trik. Takrat sem se tako zaljubil, da sem pomislil, da bi to tudi jaz rad drugim kazal." Delil je, da sta se mu v tem letu zgodili zanj dve najpomembnejši stvari: "Prijavil sem se na Slovenija ima talent in poročil sem se z ljubeznijo svojega življenja." Veselil se je nastopa na polfinalnem odru. Lado in Andrej sta se pred nastopom spraševala, ali bosta lahko spregledala, v čem je trik. Luka pa je gledalce pozval, naj primejo v roke najljubše karte in sodelujejo. "Čas je za čarovnijo." Na oder je povabil Petra in z njegovo pomočjo izvajal trik s kartami. Prvo številko sta dobila z mešanjem kart, nato sta iz črnih dobila drugo številko. In iz rdečih? Tam je bila Petrova srečna številka 7. Ko je odstranil list s table, so se razkrile prav te številke, ki naj bi bile izbrane naključno: 30, 22 in 7. Izkazalo se je, da so imele prav vse številke povezavo z žiranti in tudi z nastopom v avdicijski odddaji. Še dve sedmici, ki sta ostali na koncu, sta imeli smisel – na zadnji strani kalkulatorja z avdicije je imel Luka sliko Dončiča s številko 77, dres s številko 77 pa je imel čarodej Luka oblečen pod srajco. Lado se je pošalil, da bi ga pred časom zažgali na grmadi. "Kako si to naredil?!" se je spraševal Andrej. Ana: "To je bilo genialno premišljeno. Kje sploh dobiš ideje? Radi imamo drugačne točke, čarovnija pritegne ... točka se je stopnjevala in na koncu si prišel do vrha." Lado: "Čestitam, to je bila krasna točka!" "Uživala sem v tvoji predstavi. Obožujem čarovnijo, hvala, ker si nas zabaval in ker ti je trik odlično uspel," je še dodala Marjetka. "Kaj pa je tvoja skrivna želja?" sta Luko na koncu še povprašala voditelja. "No, zdaj ne bo več skrivna," je v smehu odvrnil Luka. "Nastopati v razprodanih Stožicah," je iskreno povedal.

Zadnji nastop je pripadel najmlajši, 13-letni Evi Brumen Košar, ki igra kitaro, klavir, poje, riše, pleše ... Vsestransko 13-letnico ob ogledu avdicijskega nastopa še vedno gane in v njej se obudijo izjemni občutki, ki jih je tedaj na odru doživela. "Hvala Marjetki, da mi je to omogočila," je skromno povedala in dodala: "Marjetka je moja vzornica, zdi se mi odlična vokalistka." Nasmejana Eva pravi, da so njen prepoznavni znak izjemno dolgi lasje. Njena mami je frizerka in všeč ji je, ko ji kdaj napravi kakšno pričesko. "Moja mami pa je tudi moja največja oboževalka. Dala mi je zajčka, ki je včasih njej prinašal srečo, zdaj pa jo prinaša meni. No, mamina sreča sem pa jaz," je še dodala pred nastopom. Eva je tudi tokrat ostala zvesta svojemu slogu in navdušila z Avsenikovo večno Slovenija, od kod lepote tvoje. "Moja Eva, jaz sem tako vesela, da si se prijavila. Si podmladek, navdih slovenske narodnozabavne glasbe. Zaradi tebe in tebi podobnih se nam ni treba bati, da bi naša tradicija kdaj zamrla. Ti se nič ne matraš, iz tebe pa pride tak zrel božanski glas," je pokomentirala Marjetka, navdušena nad svojim zlatim gumbom. Lado: "Ti si dokaz, da ta lepa slovenska pesem tudi tu na odru lepo zveni. Mislim, da si predstavnica nove generacije slovenskih glasbenikov." Ana je bila prav tako navdušena: "Tvoja otroška iskrivost je dala nastopu poseben čar, tvoj nastop je bil poklon slovenski glasbi in v vseh dnevnih sobah je zdaj odmevala pesem v opomin, da živimo v tej lepi deželi." "Danes si stara 13 let, nekoč boš pa zvezda narodnozabavne glasbe. In jaz bom lahko rekel, da te poznam. Odpela si fenomenalno eno najlepših slovenskih pesem doslej," je pokomentiral še Andrej. Eva je še povedala, da od nekdaj rada posluša in poje slovenske pesmi, vse pa se je začelo, ko je z babico poslušala domačo glasbo. In ljubezen je skozi leta samo še rastla. Zato se je tudi na Talentih predstavila s skladbama legendarnih Avsenikov.

Trije z največ glasovi so ... Za nami je prvih pet polfinalnih nastopov, skupno pa jih bomo v vseh polfinalnih oddajah šova Slovenija ima talent videli 25. V finalu je prostora le za 10 najboljših, samo eden pa si bo na koncu prislužil laskavi naziv in bogato denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov. O tem, kdo gre v finale, zdaj odločajo gledalci. Za dve mesti v finalu se v vsakih polfinalni oddaji potegujejo trije, ki prejmejo največ glasov gledalcev. Kdor prejme največ glasov, postane prvi veliki finalist, drugega pa izmed preostalih dveh z največ glasovi izberejo žiranti. Če ti glasujejo izenačeno, štejejo glasovi gledalcev.

Na oder je prišlo vseh pet nastopajočih: Martin Gomboc, Tilen Grašič, Tina Bolko, Luka Malenšek in Eva Brumen Košar. Voditelja Sašo in Peter sta najprej razglasila tri z največ glasovi po naključnem vrstnem redu: Martin Gomboc, Tilen Grašič in Eva Brumen Košar. Občinstvo je vstopnico za finale z največ podpore priskrbelo Evi Brumen Košar, ki je tako postala prva velika finalistka! "Hvala Slovenija," je bila presenečena 13-letna pevka.

Naslednjega finalista so izbirali žiranti. Po glasovih sta Evi sledila Tilen in Martin. Žiranti so morali sprejeti odločitev, kdo naj odide v finale. Marjetka je oba pohvalila in izbrala Martina. Andrej se je odločil za Tilna. Ana je tudi glasovala za Tilna. Odločitev je bila v rokah Lada. "Vsako leto se znajdem v tej situaciji ... glas, ki pretehta nekam ..." je začel. Svoj glas je dal Martinu. Rezultat je bil izenačen in odločilen je bil glas občinstva. Več glasov je zbral Tilen, ki je tako postal drugi veliki finalist! Na zamudite naslednje polfinalne oddaje prihodnjo nedeljo ob 20. uri na POP TV. Zamujene oddaje si lahko vedno ogledate na VOYO.