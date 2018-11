Govorno napako je izkoristil za svoj talent

"Že kot otrok sem se moral soočiti s svojo oviro pri izgovorjavi, zaradi katere sem hodil k logopedu, ki sem ga zaradi svoje odločitve tudi hitro nehal obiskovati. Že kot najstnik sem se vedno rad družil, spoznaval ljudi, s katerimi sem tudi vzpostavljal svojo komunikacijo, pri kateri se je tudi lažje opazila moja govorna napaka. Sprva me je to spravljalo v neko osebno depresijo, v smislu, da vsi to opazijo, a sem sam pri sebi hitro začel iskati besede, ki jih lahko preprosto nadomestim z besedami, ki nosijo isti pomen, le da niso vsebovale črke r. Želel sem si biti raper, zato mi je veliko delo pri tem olajšala tudi moja govorna napaka. V iskanju besed sem začel nabirati tudi velik besedni zaklad, ki sem ga tudi obogatel s prelomnico in odločitvijo, s katero navdihujem sebe in želim tudi ostale."

Pozitivno misleč raper priznava, da mu je govorna napaka tudi velik izziv, ki mu je v življenju dala še večjo moč in zagon. "V prvi vrsti sem izpolnjeval svoje želje, pri katerih je bilo potrebno veliko odrekanja, vztrajanja in dela. A ko pomislim, koliko časa posvečam temu, se zavedam, da dejansko tega ne delam več, ampak s tem preprosto živim. Zato, ko govorim o govorni napaki, se ne obremenjujem in si ne predstavljam, kako bi bilo, če je ne bi imel. Nikoli si ne bi želel, da bi bilo drugače kakor je, ker, če bi bilo drugače, potem to ne bi bil več Ževža," je še priznal raper, ki mu je tudi šov Slovenija ima talent spremenil življenje.

"Definitivno je veliko sprememb, za katere sem danes še bolj hvaležen in jih zelo cenim. Ne gre samo za prepoznavnost in pozitiven 'feedback' publike, ampak bolj kot ne me osrečuje profesionalno delo, ki ga lahko v veliki meri pokažem publiki različne generacije šova Slovenija ima talent," še doda Ževža, ki verjame, da se bo v polfinalnem nastopu dotaknil srca vseh gledalcev.