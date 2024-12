Gozd strahov bodo strašili nemške Talente: Niti sanja se jim ne, kaj jih čaka

Po tem, ko so v deveti sezoni šova Slovenija ima talent prestrašili naše žirante, so Gozd strahov povabili še iz ameriških Talentov, kjer so nastopili pred enim in edinim Simonom Cowellom, najbolj pa prestrašili Sofio Vergara. Pot Gozda strahov se na tujih odrih Talentov še ni končala. Letošnje leto zaključujejo z nastopom na nemških Talentih.