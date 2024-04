Gozd strahov na avdiciji šova Amerika ima talent

Ekipa Gozda strahov, ki smo jo lahko spremljali v deveti sezoni šova Slovenija ima talent in ki je strah v kosti pognala tudi našim žirantom, se je s svojo predstavo predstavila tudi čez lužo. Ekipa je namreč nastopila na avdiciji Amerika ima talent, kjer so se predstavili ne samo zvezdniški ekipi žirantskega omizja, ampak tudi tritisočglavemu občinstvu.

Ekipa Gozda strahov, ki že več let z igranjem in strašenjem poganja strah v kosti obiskovalcem istoimenskega tematskega parka v slovenskih gozdovih, je svojo predstavo priredila za gledališki oder. V začetku aprila se je s kratkim izsekom iz te predstave imela čast pokazati tudi ameriškemu občinstvu in svetovno znanim sodnikom največjega šova talentov na svetu Amerika ima talent. Že 19. sezona svetovno znanega šova se snema v Los Angelesu v ZDA.

icon-expand FOTO: Amar Muhamedagić

Pred žirijo, ki jo sestavljajo svetovno znani sodniki Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum in Sofía Vergara, voditeljem Terryjem Crewsom in približno tritisočglavim občinstvom je ekipa predstavila svoj štiriminutni nastop, v katerem so se mešali elementi srhljivke in čarovniške iluzije.

"Ameriško občinstvo neverjetno sodeluje. Svoja čustva se ne bojijo izraziti na ves glas, ne glede na to, ali te kritizirajo ali pa spodbujajo. In med tema dvema ekstremoma tudi hitro preklapljajo. Dokler niso razumeli celotne slike naše točke, smo poleg vzklikov navdušenja slišali tudi kakšen 'bu', ko pa so v celoti dojeli, kaj se je na odru dejansko zgodilo, pa je bilo navijanje množice nekaj neverjetnega in nepozabnega," je povedala glavna igralka Maša Tiselj.

Najprej so prestrašili slovenske žirante, nato pa še ameriške. FOTO: POP TV icon-expand