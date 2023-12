Gozd strahov opazil producent ameriških Talentov: navdušiti morajo Simona Cowlla

Ekipa, ki se skriva za konceptom Gozd strahov, je na odru Slovenija ima talent določene navdušila, spet druge do kosti prestrašila. A kot so povedali, so se na Talente prijavili, da bi pokazali neko novo kategorijo nastopanja, kot pravijo, so želeli predstaviti iluzijo s strašljivim vzdušjem. "Ker smo prikazali nekaj novega, mogoče celo kontroverznega, smo se zavedali in imeli realna pričakovanja, da bi doseči finale bilo skoraj nemogoče, še posebej proti tako močnim ostalim talentom. Srečni smo, da sta v našem polfinalu naprej prišli Tatjana Gajanović in Špela Šemrl, saj sta obe izjemni umetnici, ki sta si definitivno zaslužili mesto v finalu, kar se je kazalo predvsem v tem, da je Špela na koncu skoraj zmagala. Razočarani definitivno nismo, saj lahko namignemo, da tudi na odru Slovenije še niste zadnjič slišali za nas."

Navdušili pa so tudi izven meja naše države, saj so kmalu po polfinalnem nastopu dobili klic iz Amerike. Sprva so mislili, da gre za neslano šalo, a izkazalo se je, da jih res kliče producent ameriške različice Talentov, Amerika ima talent.