Hiša ljubezni je na VOYO odprla svoja vrata

Četrtki so pravkar postali bolj zabavni in strastni, predvsem pa polni akcije. Tiste ta prave. Na VOYO bo namreč vsak četrtek prišel novi del slovenske originalne serije Hiša ljubezni, ki nas bo popeljala v prvi legalni bordel v Sloveniji. V prvih dveh delih, ki si ju na VOYO lahko že ogledate, bomo spoznali lastnika, Mareta (Matej Puc) in Suzi (Karin Komljanec), pa Karmen (Zala Djurić), Dolores (Zvezdana Mlakar) in Sandija (Luka Cimprič), zaposlene, ki gostom ponujajo obilo užitka, in receptorko Pio (Mila Fürst), ki skrbi, da biznis štima in so stranke zadovolj(e)ne. Tukaj sta še Edo (Aleksandar Rajaković), ki Maretu ponuja moralno podporo, in Leon (Gregor Gruden), ki Maretovo naivnost pridno izkorišča.

Kaj lahko pričakujemo?

"To, kar imamo Slovenci radi. Dobro zgodbo z resničnimi, konkretnimi ljudmi. Verjamem, da je v vsaki ženski košček moje Dolores in v vsakem tudi košček kakšnega mojega soigralca," je o seriji povedala Zvezdana Mlakar, ki igra Dolores, izkušeno damo ljubezenskega posla oz., kot pravi sama, 'eno tako seksuljo, predstavnico žensk v zrelih letih, ki ni vrgla puške v koruzo in aktivno sodeluje pri ustvarjanju družbe, ljubezni'.