Hvaležen družini, prijateljem in Branku Čakarmišu

Jaša Šaban , talentirani glasbenik, ki si za zdaj kruh služi z delom v pekarni, že komaj čaka polfinalni nastop, saj je pripravljen, da na odru eksplodira. "Tokratni nastop bom posvetil vsem ljudem, ki me podpirajo že ves čas in mi dajejo ogromno pozitivne energije. Mednje seveda spada tudi Branko Čakarmiš, saj je tudi on eden tistih, ki verjamejo vame."

Jaša se zaveda, da je letos konkurenca v šovu Slovenija ima talent zelo velika, a bo dal vse od sebe. "Na letošnjih Talentih je ogromno dobrih tekmovalcev, prav vsak, ki je prišel do te točke, ima svoje adute. Jaz bom na odru to, kar sem, iskren in unikaten, v nastop bom vložil vso svojo energijo in znanje ter upam, da mi to prinese finale," še prizna Jaša, ki je dobil tudi že kar nekaj ponudb za nastope. "Vse od avdicijske oddaje se stvari lepo odvijajo. Ponudb za nastope imam kar nekaj, vendar pa sem trenutno svoj fokus usmeril na oddajo Slovenija ima talent in na pisanje svoje avtorske glasbe."

Jaša Šaban je neizmerno hvaležen tudi svoji družini in prijateljem, predvsem za podporo. "Oni me z raznimi nasveti in spodbudnimi besedami usmerjajo na pravo pot in to mi veliko pomeni. Tudi prijatelj Luka Sešek mi je že pred avdicijo rekel, naj grem svojo pot, ostanem to, kar sem in predvsem to, da naj maksimalno uživam v vsakem nastopu. Z Luko sva trenutno oba zelo zaposlena, zato se bova ujela šele po koncu talentov in nadoknadila zamujen čas."