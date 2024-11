Isaac Palma: Če sem se v Sloveniji česa naučil, je to, da 'moraš biti priden'

Issac Palma se je po pičlih osmih mesecih življenja v Sloveniji odločil, da se prijavi na Slovenija ima talent , ter stopil na oder pred žirante ter jih nagovoril v slovenščini. " Bilo me je strah, da bi šel na televizijo. Veliko sem razmišljal, ali bi šel na avdicijo ali ne. Predvsem zaradi jezika, ker bi me bilo sram, če me ne bi razumeli. Takrat sem bil osem mesecev v Sloveniji in sem znal res malo," je povedal Isaac Palma med intervjujem, ki smo ga opravili v Prekmurju v studiu, kjer pridno snema nove pesmi.

Pravi, da se Talentov rad spominja, saj so mu odprli vrata v svet, po katerem je hrepenel od malega. In na koncu je Argentincu v glasbeni industriji uspelo v mali državi na drugi strani sveta, za katero prej niti ni vedel, da obstaja. Da mu je uspelo tako hitro, je presenetilo in vsekakor tudi veselilo, njegove najbližje v Argentini, za katere Isaac pravi, da so med gledanjem Talentov navijali tako, kot znajo samo Argentinci - glasno in strastno. "Družina v Argentini je ostala brez besed, ko so izvedeli, da napredujem v šovu. Veš, kako so Argentinci, navijali so glasno, drli so se, imeli so veliko energije za to, da so me podpirali na daljavo."

In kako se je vklopil v Slovenijo? Na začetku mu je bilo zelo težko, ker se je moral navaditi, da ne more iti domov kadarkoli si to zaželi, saj so letalske karte do Argentine precej drage. "Sem tudi trpel, seveda. Tudi, ko sem že bil znan. Včasih sem želel biti doma, a nisem mogel biti. Če bi imel vse možnosti ali avion, bi si želel biti doma čez nekaj ur. A to žal ne gre tako. Odkar pa sem postal oče in odkar imam tu svojo družino z ženo, hčerko in sinom, pa je domotožje izginilo." Povedal je, da ga je Slovenija čakala, da je moral samo priti in biti pripravljen na delo: "Če sem se v Sloveniji kaj naučil, je to, da moraš biti priden."