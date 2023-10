Iz narodno-zabavnega ansambla na modno brv – in na oder Slovenija ima talent

"Na Slovenija ima talent sem se pravzaprav prijavila že pred leti, vendar mi dlje od predizborov ni uspelo priti. Letos pa sem v tretjem poskusu dobila priložnost, da se Sloveniji in žirantom končno predstavim," je odkrito povedala Špela o svojem odločilnem trenutku. Njen nastop, poln čustev in strasti, so žiranti pospremili z lepimi komentarji, štirimi 'da', publika pa nagradila z aplavzom. In kakšni so bili njeni občutki? "Komaj sem čakala na ta trenutek in končno sem ga dočakala. Občutki so neverjetni, sploh ko slišiš tako pozitivne komentarje žirantov in spodbuden aplavz publike. Zares nepozabno."

Odri Špeli niso povsem tuji. Med nastopom na lepotnem tekmovanju in odru Slovenija ima talent najde nekaj podobnosti: "Pri obeh je prisoten oder, žarometi, žirija in publika. Pri obeh je vedno prisotna tudi trema, ki je v bistvu zame pozitivna. Oboje v meni prebudi lepe občutke in željo po izboljšavi." Kljub tremi pred nastopom je Špela zbrala pogum in treme na odru tako ni bilo opaziti. "Vedno je prisoten dvom in strah, kakšen bo odziv ljudi, sploh ker se bodo v življenju vedno našli ljudje, ki jim ne boš všeč. Vendar sem se v to izkušnjo podala s pozitivo in mislijo, da zmorem! Tako da pred nastopom nisem imela prav posebnih pričakovanj in zdaj sem lahko še toliko bolj vesela."

Špela je prav tako delila svoje misli o stereotipu, ki jo je motiviral za nastop: "Ta stereotip (da so misice samo lepe, op. p.) smo zagotovo zasledili že vsi. Sama sem mnenja, da temu ni tako, saj imamo misice tudi mnoge talente in še druge kvalitete, ki jih znamo razkriti. Zdi se mi, da taki in podobni stereotipi ter kritike ne smejo biti ovire na naši poti, ampak jih je treba vzeti v zakup ter dokazati, da to ne drži."