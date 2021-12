Izbranih je vseh 10 finalistov, za svojega favorita že lahko glasujete

Izbrana sta bila še zadnja tekmovalca, ki sta se v polfinalu potegovala za nastop v finalu osme sezone šova Slovenija ima talent. Zdaj gre zares. Vseh deset finalistov je že izžrebalo zaporedno številko, pod katero že lahko glasujete za svojega favorita in mu tako pomagate do zmage. Že imaš svojega favorita?

Prebili so se skozi avdicije, uspešno nastopili v polfinalu in že nestrpno pričakujejo svoje finalne nastope. Finalisti, ki so najprej prepričali žirante Lada Bizovičarja, Ano Klašnja, Branka Čakarmiša in Marjetko Vovk, so na Plesu kroglic, ki je letošnja novost, že izžrebali svoje srečne številke, ki jih bodo še zadnjič spremljaje na velikem odru osme sezone šova Slovenija ima talent.

icon-expand Glasuj za svojega favorita! FOTO: POP TV

V finalni oddaji bodo tudi letos prevladovale pevske točke, manjkalo pa ne bo niti plesa in akrobatike. Finalisti osme sezone šova Slovenija ima talent so pevka Ana Grdadolnik, plesalki Suzana in Julija, pevec Marko Stanković, gimnastičarka Tajda Korče, pevka Tina Pezdirec, Maša Ferme, ki navdušuje s točkami s hulahup obroči, pevsko-instrumentalni duo De Liri, pevec Dino Petrić, akrobatka Tamia Šeme in pevec Martin Arbi.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Letošnja sezona pa je zagotovo izstopala po novosti, Plesu kroglic, ko so tekmovalci pred vsako nedeljsko oddajo izžrebali svoje zaporedne številke, pod katerimi ste zanje glasovali oboževalci in stiskali pesti, da se bodo vaši favoriti uvrstili v naslednji krog. Na zadnjem Plesu kroglic so finalisti žrebali med petimi zlatimi in petimi srebrnimi kroglicami. Prva je žrebala Ana Grdadolnik, ki si je sicer želela številke pet, a je izžrebala številko ena. Dino Petrić je tekmovalec, ki nima srečne številke, zato je bil z izžrebano osmico zadovoljen, s tremi trki po mizi pa je Marko Stanković uspešno izžrebal srečno številko tri. Prvih pet tekmovalcev so bolj pritegnile zlate kroglice, zato sta Julija in Suzana prvi žrebali med preostalimi petimi srebrnimi kroglicami in izžrebali številko dve. Z vsakim oddanim glasom za svojega favorita, ki bo nastopil v finalni oddaji, boste pomagali določiti zmagovalca osme sezone šova Slovenija ima talent. Z glasovanjem se tudi v finalnem tednu potegujete za nagrado 1000 evrov, med vsemi prispelimi glasovi pa bo izžreban srečnež, ki se bo odpeljal z novim avtomobilom Volkswagen Polo.