Jakob: Da so žiranti opazili napredek, mi je zares veliko pomenilo

Jakob, ki je že drugič stal na odru Slovenija ima talent, je priznal, da je bilo prvič težje stopiti pred žirante. "Bil sem mlajši, manj izkušen, kar se tiče petja, in še vseeno nisem toliko zaupal v svoje sposobnosti. Zdi se mi, da sem bil prvič vidno manj sproščen." Vendar pa je Jakobu uspelo premagati te ovire in tokrat je bil deležen odličnih komentarjev žirantov, prav tako ga je z bučnim aplavzom nagradila publika. "S komentarji sem bil zadovoljen, napotki, ki so mi jih dali, so odlični za naprej, vesel sem bil, da so žiranti opazili napredek, to mi je zares veliko pomenilo," je dodal. Posebej pa se je Jakobu vtisnil v spomin komentar Andreja. "V stilu mi je rekel, da me bo 'passal' v naslednji 'round' in dodal 'stari' ... res kul od njega."

Nastop v oddaji pa ni bil zanimiv samo zaradi petja. Jakob poudarja, da je bil posebej ganjen nad Ladom, ki se je odzval na njegovo vprašanje, ali potrebuje objem. "Spustiti nekoga v svoj osebni krog ni kar tako. Bil sem presenečen, da je Lado želel objem, hkrati to pove veliko o njem kot žirantu, da je sproščen, zabaven človek. Mislim, da je bil to en boljših trenutkov, ki mi bo zagotovo ostal v spominu," pravi Jakob.

Jakob je na odru odkrito spregovoril o boleči izkušnji, ki je bila hkrati tudi navdih za besedilo, ki ga je spesnil in prilagodil za nastop v šovu. Nedavno ga je dekle 'ghostalo', kar pomeni, da se ni več oglasilo. Jakob je sicer dodal, da njenega odziva ne pričakuje. "Ne želim popravljati stvari iz preteklosti, ampak se iz njih nekaj naučiti, da bom boljši fant tej osebi, ki si to zasluži. Od takrat sem že šel naprej z življenjem in se veselim vseh novih podvigov. Zdi se mi, da se vse zgodi z razlogom in da je tako moralo biti, takšni trenutki te naredijo bolj močnega in so mi pomagali, da sem trenutno najbolj srečna verzija sebe," je dodal.

Obetavni pevec se trenutno osredotoča na svojo prisotnost na TikToku, kjer objavlja pevske videe in pridobiva sledilce. Pravi, da stavi na spontanost in se ne mara siliti v objavljanje vsebin, ampak jih ustvarja, ko ga navdahneta spontana ideja ali inspiracija. "Se mi zdi, da samo na tak način ne izgubiš želje in volje do objavljanja." Vendar pa ne namerava ostati aktiven samo na družbenih omrežjih. "Zagotovo je zdaj čas, da se prestavim tudi na odre," pravi. Petje je zanj več kot samo hobi, želi si, da postane njegova služba, in pravi, da je pripravljen trdno delati, da to doseže. "Petje vidim kot nekaj, s čimer se zagotovo želim ukvarjati bolj profesionalno, želim si čim bolj izkoristiti svoj potencial." Če se bo uvrstil v polfinale, pravi, da lahko pričakujemo nastop, ki bo za nekoga lahko navdihujoč, pozitivno usmerjen. "Spet pripravljam nekaj zanimivega," je namignil.

Jakob spodbuja vse, ki želijo uresničiti svoje sanje in iz sebe narediti nekaj več, naj se prijavijo na šove, kot je Slovenija ima talent. "To je odlična priložnost za vse, ki bi želeli iz sebe narediti nekaj več," je dodal Jakob, navdihujoča oseba, ki nas spominja, da so zavzetost, vera vase ter sledenje sanjam ključ do uspeha.

