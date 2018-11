Jan Plestenjak komentiral Tilnovo priredbo njegove pesmi

Kot je povedal za 24ur.com, je na idejo za priredbo dobil kar sam, doma za klavirjem. "Ko sem pel pesem za klavirjem, sem razmišljal, kako bi jo lahko spremenil, ker sem tudi na avdiciji pesem Ota Pestnerja. Pomislil sem, da bi jo lahko naredil tudi v malce hitrejšem tempu. Dobil sem se z bendom in smo poskusili zapeti tako, kot ste slišali v nedeljo."

Je pa svoje mnenje o Tilnovi priredbi na našem portalu delil tudi Jan Plestenjak, ki je povedal: "Tilen je zelo lepo zapel mojo pesem. Ima izjemen glas in je velik talent. Upam, da bo v prihodnosti tudi sam začel pisati pesmi in bo ljudem s svojim lepim petjem pripovedoval svoje zgodbe. Samo tako naprej!" Kot nam je prišepnil Tilen, je Jan tudi njemu poslal sporočilo z vzpodbudnimi besedami: "Zelo sem počaščen, da me je pohvalil."