Jaša Šaban, finalist Talentov, predstavlja prvo pesem

Glasbenik, ki se je slovenskemu občinstvu predstavil v sedmi sezoni priljubljene oddaje Slovenija ima talent, je ustvaril pesem, ki se sprašuje o smislu in poslanstvu ljudi v težki situaciji, ki jo prinašajo trenutni časi. Skladbo, ki je njegova prva samostojna in hkrati tudi prva v slovenskem jeziku, je poimenoval Zadnji song.

Jaša Šaban, ki so ga gledalci šova Slovenija ima talent spoznali jeseni 2018, je izdal pesem z naslovom Zadnji song. Po glasbenikovih besedah je to skladba, ki se sprašuje o smislu in poslanstvu ljudi, ki so v teh temnih časih izgubili luč: ''Pripoveduje zgodbo o glasbeniku, ki mu je epidemija vzela možnost delovanja ali pa zgodbo slehernika, ki mu je ta čas spodnesel tla pod nogami.''

Jaša pravi, da skladba kaže na luč na koncu tunela:'' ... ko iskra v temi rodi nov dan, nisi sam … '' in priča o upanju po koncu viharja. Ob tem nam v čustveni baladi odstira zaveso v svoj intimen svet in hkrat svet nas vseh, ki se odvija, ko se ugasnejo vsi nasmeški na družbenih omrežjih:''Če ste čakali na čustveno nabit soundtrack obdobja zadnjega leta, ste ga dočakali!''

Jaša Šaban je mlad Ljubljančan, ki se pogumno podaja na samostojno pot. Mnogi ga poznajo kot pevca pri skupinah Top StripperinStray Train ter tudi po uspešno prehojeni poti resničnostnega šovaSlovenija ima talent, kjer ga je zlati gumb žiranta Branka Čakarmiša ponesel proti finalu oddaje. Kot pevec slovi po izjemno močnem in čustveno nabitem vokalu. Avtorji njegove nove pesmi so prekaljeni glasbeniki in stari znanci radijskih frekvenc, Aleš Marjetič, Cherie Lucas Marjetič inTadej Košir, ekipa, ki stoji za marsikatero uspešno zgodbo slovenskega glasbenega prostora.

Glasbenik pravi, da se mu je življenje po sodelovanju v oddaji Slovenija ima talentspremenilo: ''Celotna izkušnja te postavi na zemljevid slovenske glasbe. Veliko vrat se ti odpre, ljudje te prepoznajo, veliko več možnosti imaš za sodelovanje z drugimi glasbeniki, ni se ti potrebno več dokazovati čisto na vsakem koraku. Definitivno ti oddaja Slovenija ima talent doda močan veter v jadra in ti tako omogoči, da lahko zajadraš svoji glasbeni poti naproti. Vse ovire in prepreke se nekoliko zmanjšajo''. Pravi, da je njegova velika želja, da bi se lahko v življenju ukvarjal z glasbo: ''Še posebno zdaj, v času epidemije, ko ni bilo nastopov, praktično ničesar, sem ugotovil, da je kljub temu glasba resnično moj način izražanja občutkov, misli, moja terapija, moj način življenja.'' Ob tem dodaja, da ima jasen cilj, ki ga vidi pred seboj in to je njegov prvi samostojni album v slovenščini.

Vsem, ki za prijavo v novo sezono šova Slovenija ima talent še zbirajo pogum, bi pevec želel povedati, da z udeležbo nimajo ničesar izgubiti, temveč lahko samo veliko pridobijo: ''Sama izkušnja v oddaji je zelo zanimiva, celotna ekipa se zelo potrudi, da je tvoj nastop videti kar se da profesionalno, tako, da lahko na odru samo uživaš. Dober občutek je, ko začutiš vso podporo ljudi, ki te poznajo že od prej, ali pa so te začeli spremljati tekom oddaje. Vse pohvale, kritike, izkušnje so ogromna motivacija za nadaljnje glasbeno ustvarjanje. Kot zanimivost, osebno nisem imel velikih pričakovanj. Na avdicijo sem prišel s kitaro, v stilu: 'Ah, kar bo, pa bo', na koncu pa sem se znašel v finalu,''se spominja svoje pozitivne izkušnje.

Trenutno z ustvarjalno ekipo snema že drugi singel, ki bo izšel predvidoma jeseni. ''Pišemo in ustvarjamo pa tudi nov material, ki bo zdaj sledil veliko bolj konsistentno. Seveda vsi upamo, da se izboljša tudi epidemiološka slika, ki bi nam omogočila nastope, da lahko vsi ustvarjalci spet zadihamo s polnimi pljuči,'' je optimističen glasbenik, ki mu je sodelovanje na Talentih prineslo tudi novo prijateljstvo in posledično tudi glasbeni izdelek.

''Z Ževžosva se spoznala v polfinalni oddaji, kjer sva se dogovorila za sodelovanje. Obema se je zdelo zanimivo, da bi lahko združila glasbeni zvrsti rock in rap. Predstavil mi je besedilo, ki govori o majhnem človeku, a velikem po srcu, kar se me je takoj dotaknilo. Ževža je po srcu dober človek, iskren, predan glasbi, zato sva hitro našla skupen glasbeni jezik,''je povedal o kolegu, ki ga je spoznal v oddaji, oba sta namerč stala tudi na odru četrte polfinalne oddaje priljubljenega šova.



