’Jaz sem čisti primer, zakaj se prijaviti na Slovenija ima talent’

Vedno več je mladih talentov, ki ne vedo, kako bi prišli do svoje sanjske službe – kako se širni Sloveniji predstaviti s svojim talentom in na ta račun zgraditi kariero. Idealna rešitev za vse, ki imajo kakršenkoli talent, je zagotovo priljubljeni šov Slovenija ima talent, v katerem se lahko vsak predstavi žirantom, občinstvu in nenazadnje vsem, ki šov spremljajo preko televizijskih zaslonov.

Slovenija ima talent, ki je lansko leto uspešno zaključil že sedmo sezono, je šov, ki je ustvaril že marsikatero glasbeno ime na slovenski sceni. Med drugim so se na odru šova predstavili tudi RokinAnej Piletič, Isaac Palma, Luka Sešek, Žan Serčič in Tilen Lotrič.

Žan ni le glasbenik, je tudi producent. FOTO: Miro Majcen

Vsi se strinjajo, da je bila prijava na avdicijo ena najboljših odločitev v njihovih življenjih, saj je pomenila tudi začetek njihove glasbene kariere. "Jaz sem čisti primer tega, zakaj se prijaviti. Vse se je spremenilo po šovu Slovenija ima talent. Jaz verjetno ne bi ustvarjal glasbo, kot jo ustvarjam danes," je za 24ur.com povedal Žan Serčič, ki danes ni le glasbenik ampak tudi zelo uspešen glasbeni producent. Med drugim je talentirani Štajerec naredil uradno himno za letošnje evropsko prvenstvo v moški odbojki. Žan pravi, da je bil prvi nastop na Talentih le še dodatno potrdilo, da je to tisto, kar si resnično najbolj želi: "Že zaradi te izkušnje, vem, ki si želijo ustvarjati glasbo, priporočam, da se prijavijo, ker je to super odskočna deska – tako z medijskega vidika kot z vidika osebne rasti."

Luka Sešek trenutno ustvarja s skupino Proper. FOTO: Damjan Žibert

Med glasbeniki, ki so na odru prvič zapeli pred večjim občinstvom je tudi Luka Sešek, ki trenutno ustvarja s svojo skupino Proper, dokazal pa se je tudi v šovu Znan obraz ima svoj glas. Zgovorni Ljubljančan pravi, da je bila izkušnja iz Talentov ena njegovih najboljših in najljubših izkušenj v življenju: "Spoznal sem veliko ljudi in mi je zato mogoče, če rečemo v narekovajih, malo lažje v tem biznisu. Naučil sem se tudi pogovarjati s kamero. Šov kot je Slovenija ima talent ti da prepoznavnost in v celotnem procesu vidiš, kako deluje ena največjih televizij pri nas. Res ni besed, ki bi opisale to izkušnjo. Še danes, tri leta po tem, veliko črpam iz te izkušnje in sem zelo hvaležen za vse, kar se mi je zgodilo."

Tilen Lotrič je v manj kot enem letu izdal kar tri single.