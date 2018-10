Je Branku dokončno prekipelo? 

Najbolj strogi žirant šova Slovenija ima talent, Branko Čakarmiš , vsako nedeljo na koncu oddaje doživi takšno in drugačno potegavščino, čeprav še ni čisto znano kdo mu jo pripravlja. Znano pa je, da gledalci že komaj čakajo, kaj so mu pripravili tokrat. Če je Branko v prvih treh oddajah glede potegavščin okoli njegovega avto mobila reagiral mirno in z nasmehom na obrazu, pa čeprav se mu je videlo, da "krivcu" pripravlja sladko maščevanje, je v četrti oddaji presenetil tudi sam.

Gledalci so komaj čakali, da vidijo, kakšno potegavščino so na koncu oddaje pripravili Branku, ki je tokrat doživel največji šok do zdaj. Ob izhodu iz ljubljanske operne hiše ga je pred vrati čakal avtomobil, ki so mu na streho postavili nekaj metersko šrango, ki jo je krasil ogromen in vpadljiv napis iz neonskih luči B+L. Ana in Marjetka sta "umirali" od smeha, Lado je mirno komentiral situacijo, medtem ko Branko tokrat ni sedel v avto, ampak se preprosto obrnil in domov odšel peš. Ali to pomeni, da Branko dokončno ve, kdo je "krivec", ki mu pripravlja potegavščine in se mu bo sladko maščeval?