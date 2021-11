Jenna D: Trema je ogromna, a si res želim navdušiti Branka

"Iskreno, če bi rekla, da sem živčna, bi bilo še veliko premalo. Sem več kot živčna, ker mi ta polfinale pomeni ogromno! Hkrati čutim veliko odgovornost, ker ne želim razočarati vseh, ki verjamejo vame in stojijo za mano. Predvsem pa si ne želim razočarati Branka, ki mi je namenil zlati gumb. Ta zlati gumb si res želim upravičiti," je povedala "drag" kraljica Jenna D, ki bo v nedeljo dala vse od sebe. "Mislim, da sem kar dobro pripravljena oziroma najbolje, kar sem lahko, ker sem glede vaj res dala vse od sebe, sedaj pa še finiširam in poliram. Trenirala in vadila sem zelo veliko, praktično živela sem za ta nastop, ki ga bom v nedeljo izvedla na polfinalnem odru. Za sabo imam kar nekaj ur solopetja in ogromno vaje, vaje, vaje. Med pripravami sem ugotovila, da nisem tako talentirana, kot sem morda mislila, sem pa sposobna trdega dela, sploh za zadevo, ki mi toliko pomeni in me tako veseli," je še dodala iskrena in silno simpatična Jenna D.