Jenna D: Zanimivo, kako se ljudje potrudijo, da ti napišejo nekaj izvirno grdega

Umetnica, ki je na Talentih navadno strogega žiranta Branka Čakarmiša prepričala, da je pritisnil na zlati gumb in jo poslal naravnost v polfinalno oddajo, se je v šov prijavila z željo, da se predstavi Sloveniji. "Tako sem bila presenečena nad zlatim gumbom, ker tega res nisem pričakovala. Prišla sem po lepe komentarje in se pokazat, in ko sem to dobila, sem si rekla, da sem svoje delo opravila." Brankov zlati gumb je označila za najlepšo stvar v svojem življenju.

Kljub številnim pozitivnim odzivom je bila Jenna po Talentih tarča homofobije, ki je je bila sicer vajena že od prej. "Bolj me je prizadelo, kot sem mislila, a so me pozitivnost, ljubezen in sprejemanje in lepe besede dvignile, da sem šla čez to in sem sedaj še toliko močnejša." Ob tem je poudarila, da je večina sovražnih komentarjev prišla prav s spleta ter da se ji zdi zelo zanimivo dejstvo, kako se določeni posamezniki potrudijo, da te užalijo na izviren način. "Ne veš, ali biti užaljen in razočaran ali si to vzeti kot kompliment," je pripomnila.

Kdo vse lahko sodeluje v umetnosti preoblačenja? Ali ta umetnost tudi v Sloveniji prihaja v mainstreamovsko kulturo? Ali ljudje na ulici prepoznajo Jenno tudi, ko je ta Janez? Kako so Jenno sprejeli domači? O tem in marsičem drugem v najnovejši epizodi POPkasta.