Jure se na finale Talentov pripravlja povsem drugače

Jure Kotnik, ki je sicer že dobršni del življenja posvetil metal glasbi, je na odru Slovenija ima talent tako žirante kot občinstvo prepričal s popolnim nasprotjem – nežnimi baladami. Po premagani tremi, uspešnem nastopu na avdiciji in prepričljivem polfinalu ga zdaj od zmage na Talentih loči le še finale. Kako se pripravlja?

Jure Kotnik je o nastopu na Talentih sanjal že v najstniških letih. Letos mu je kot 28-letnemu ljubitelju glasbe uspelo odlično izpeljati nastop v avdicijski oddaji, pa tudi v polfinalu. Čeprav je po srcu metalec, je Jure dokazal, da je njegov glas ravno pravi tudi za mirnejše balade. Pred velikim finalom so njegove misli usmerjene v nastop na velikem odru, priprave pa niso kar tako. "Vokalne vaje so obvezne vsak drugi dan proti večeru v tandemu s koreografijo," pravi Jure in priznava, da pripravam za finalni nastop posveča veliko več časa, pozornosti in energije kot takrat, ko se je pripravljal na avdicijski in polfinalni nastop. Jure sicer dela kot monter oken, a kot pravi, ga stranke ne slišijo tako zlepa. "V službi si običajno le kaj mrmram ali žvižgam. Se pa najde kakšen dan, ko je dobra volja, pa se tudi kaj sliši," še v smehu dodaja.

Jure pravi, da mu nastopi na Talentih za zdaj še niso obrnili življenja na glavo: "Občasno me prepoznajo na terenu, kjer delam, in redko v trgovini." Kakopak – v spomin gledalcev Talentov se je najverjetneje zasidral prav s klobukom, ki pa ga sicer menda sploh ne nosi. Nasprotno. Menda si je klobuk le izjemoma nadel v avdicijski oddaji, ker je skušal skriti prasko, ki jo je staknil pri delu. To, da je prišel v finale, doživlja kot nekaj izjemnega. "Iskreno nepričakovan izid z moje strani. Vsekakor je bil vse to en zabaven izziv in sem izjemno vesel, da mi je uspelo priti do sem, čeprav sem bil zadovoljen že z mojimi 4-krat 'DA' za v naslednji krog. Bo služilo kot zelo lep spomin," je zadovoljen z dosedanjim izidom. In kaj pripravlja za nedeljo? S čim bo presenetil gledalce in žirante? "Tokrat prihajam spet z malce starejšim komadom, ki letos praznuje okroglih 50 let, mislim pa da ga je večina zagotovo že slišala," razkriva. Treme, kot pravi, za zdaj nima še prav nič. "Nedeljo pričakujem flegmatično, hehe ..." dodaja.

Jure ostaja skromen. Kar se tega tiče, zakaj bi si zmago zaslužil prav on, pravi le: "To odločitev bom prepustil gledalcem." Bi mu pa zmaga veliko pomenila. "Sprememba bi se občutila tako doma kot na glasbeni poti." Ne glede na izid ima že načrt za bližnjo prihodnost: "Če bo zmaga, me čaka ogromno dela pri prenovi doma, pa tudi na področju glasbe, da to zmago upravičim! Če ne, bom pa s počitkom zaužil praznike, čaka me namreč kolektivni dopust in za letos si lahko končno malo oddahnem."