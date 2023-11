Juretu se bodo uresničile najstniške sanje

Jure dela sicer kot monter oken, vrat in senčil, a pravi, da bi delo z veseljem zamenjal za glasbeno kariero. Želi si namreč uspešne prihodnosti z metal glasbeno skupino, ki so jo nedavno ustanovili, cilja pa tudi na nastope v tujini. Kljub predanosti metalu pa vseeno ostaja odprt za različne glasbene žanre.

Največja opora je njegova zaročenka

Jure zase pravi, da je temperamenten, kreativen in energičen. "Sem komunikativen, hitre jeze, sploh ko mi stvari ne gredo po načrtu, kar mi gre najbolj na živce, saj mi v določenih primerih zmanjka samokontrole." Na vprašanje, kaj mu pomeni največ, je odgovoril: "Iskrenost, poštenost, zvestoba." Kot je zaupal, je njegova največja opora v življenju njegova zaročenka: "Z njo se zbujam in z njo zaspim. Sva drug drugemu največja opora in je prva, ki izve vse, kar se dogaja v mojem življenju." V prostem času uživata v druženju s hišnimi ljubljenčki in prenavljanju novega doma, sicer pa pravi, da svojo strast do glasbe uresničuje s fanti v glasbeni skupini, ko izvajajo metal glasbo.

Na odru ga je stisnilo

Na oddajo Slovenija ima talent se je prijavil, ker si je želel občutiti, kako je stati na večjem odru, hkrati pa tudi slišati mnenje žirantov in občinstva. S svojim avdicijskim nastopom je bil zelo zadovoljen, čeprav je priznal, da ga je nekoliko stisnilo, ko je stal na odru, pa tudi grlo se mu je osušilo. Najbolj se ga je dotaknil komentar žiranta Andreja Škufce, ki je bil navdušen nad njegovo izvedbo. "Njega naj bi se komad posebno dotaknil, saj pravi, da ga je uporabljal med ogrevanjem pri plesnih vajah in da še ni slišal takšne verzije. Zdela se mu je izvirna in mu je bila zelo všeč."

Jure si želi, da bi ljudje ob njegovem nastopu občutili čustva, ki jih je skušal izraziti. "Želim se dotakniti čustev vsakega poslušalca," pravi. Glede zmage pa dodaja, da si jo zasluži vsak nastopajoči, saj vsak v ustvarjanje in nastop vloži delček sebe. Če bi zmagal, bi del denarja namenil za ureditev snemalnega studia, del pa za odkup doma. V življenju sicer sledi motu: "Upaj na najboljše in izkoristi to, kar ti življenje daje, do maksimuma."