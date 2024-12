Jurij Kaluža začel z imitiranjem pri 10 letih: prva sta bila Janša in Janković

Jurij je talent za imitacije odkril pri rosnih desetih letih, ko je poskušal oponašati pogovore med znanimi slovenskimi politiki: "Ko sem prvič poskusil govoriti kot Zoran Janković in Janez Janša, sem ugotovil, da mi gre kar dobro," se spominja. "To sta bili moji prvi imitaciji, potem je sledila imitacija Slavoja Žižka pri 13 letih in prve ženske imitacije. V glavi sem imel tudi par izmišljenih likov, ki pa nikoli niso bili predstavljeni javnosti." Svoj prvi nastop je imel pri 11 letih. "Ko sem doma povedal, da bi rad bil stand-up komik, so bili presenečeni in me podpirali ter me vozili na nastope." Med tistimi, ki so ga navdihnili, posebej izpostavlja legendarnega Saša Hribarja: "Vrsto let in vse do njegove smrti me je navduševal, ker je imel neverjeten smisel za humor, predvsem v oddaji Radio Gaga, ki jo pozna celotna Slovenija. Če bom vsaj pol tako dober kot je bil on, si bom rekel, da mi je uspelo. Imel sem ga celo čast spoznati in z njim izmenjati nekaj besed."

Življenje v znaku humorja