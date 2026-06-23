Kaj ima nastop v predsedniški palači z nastopom na Talentih?

Prvi del avdicijskih oddaj Slovenija ima talent je za nami in žiranti odhajajo na zaslužene počitnice. Alya, Nuška Drašček, Lado Bizovičar in Borut Pahor so postali že usklajena žirantska četverica, nastopajoči talenti pa so jih preprosto navdušili. Kakšni so njihovi prvi odzivi? Koliko talenta še premore Slovenija?

Alya, Nuška Drašček, Lado Bizovičar in Borut Pahor so postali že usklajena žirantska četverica. FOTO: Sandi Fišer

"Slovenija ima talent in to ne samo v petju, ampak tudi v plesu. Videli smo breakdance in še druge talente. Kar sem opazil kot nekdanji predsednik, pa je, da imajo nekateri nastop na Talentih za vrh svoje kariere, ki jo trenirajo v predsedniški palači. Dva današnja nastopa sta bila že pred mano v palači ob enem prazniku," je povedal Pahor in se pošalil: "Ljudje za Talente trenirajo v predsedniški palači, kar je kompliment za palačo." Da je nabor resnično pester, se strinja tudi Alya. "Zelo luštne talente imamo. Nekateri so pripravljeni bolj, drugi manj, mi se zabavamo in to je najbolj važno," je povedala.

Po prvem delu avdicij je zdaj čas za počitnice. FOTO: Sandi Fišer