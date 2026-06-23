Kaj ima nastop v predsedniški palači z nastopom na Talentih?

Prvi del avdicijskih oddaj Slovenija ima talent je za nami in žiranti odhajajo na zaslužene počitnice. Alya, Nuška Drašček, Lado Bizovičar in Borut Pahor so postali že usklajena žirantska četverica, nastopajoči talenti pa so jih preprosto navdušili. Kakšni so njihovi prvi odzivi? Koliko talenta še premore Slovenija?
"Slovenija ima talent in to ne samo v petju, ampak tudi v plesu. Videli smo breakdance in še druge talente. Kar sem opazil kot nekdanji predsednik, pa je, da imajo nekateri nastop na Talentih za vrh svoje kariere, ki jo trenirajo v predsedniški palači. Dva današnja nastopa sta bila že pred mano v palači ob enem prazniku," je povedal Pahor in se pošalil: "Ljudje za Talente trenirajo v predsedniški palači, kar je kompliment za palačo." Da je nabor resnično pester, se strinja tudi Alya. "Zelo luštne talente imamo. Nekateri so pripravljeni bolj, drugi manj, mi se zabavamo in to je najbolj važno," je povedala.
Vsi trije novi člani žirije so se že navadili na svojo novo vlogo, a Lado je vseeno prepričan, da sta tako Alya kot tudi Pahor sicer preveč prijazna do talentov: "Sta kot dva mucka." Da je nekdanji predsednik zelo prijazen, se strinja tudi pevka. "Jaz mislim, da se ljudje njemu malo smilijo, da bi jim dal NE. Jaz sem nekje vmes," je povedala, a jo je Lado hitro prekinil, da ni niti približno nekje vmes in da ne zna nikomur reči ne. "No, Nuška je včasih kar zelo stroga," še hitro doda Alya, preden jo Lado znova popravi, da ni stroga, ampak samo natančna, saj ve, kaj želi videti na odru.
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