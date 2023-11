Tik pred prvo polfinalno oddajo našega šova Slovenija ima talent potekajo še zadnje priprave, ki so pomembne za oddajo v živo. Vse skupaj se začne v maski, kjer smo ujeli eno od žirantk Ano Klašnjo, ki nas je popeljala po poti do studia in nam razložila, kaj vse se dogaja v zakulisju preden žirantje sedejo za žirantsko mizo.