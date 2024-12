Kako bi Frida in Edvard porabila 50 tisočakov? Kupila bi 50 rotvajlerjev

"Edvard je bil star tri leta, ko smo hodili na Pohorje. Takrat je že štel in odšteval kot nor. Ravno tako je znal zelo dobro seštevati in odštevati. Nenadoma ga Vesna (mami, op. p.) vpraša, če zna tudi množiti. Prvič je slišal za množenje. V dveh urah, kolikor smo potrebovali do vrha Pohorja, se je naučil poštevanko vseh številk," se spominja Marko, oče Edvarda in Fride, in dodaja: "To je bilo res noro." A to ni bilo edino presenečenje. Ko je bil Edvard v razredu, je med vožnjo kot strela z jasnega prijavil: "Ati, mami, vidva vesta, da je vsak popoln kvadrat na tretjo tudi popoln kvadrat?" "Skoraj sem zapeljal v jarek od sile," v smehu pravi Marko. Mali Edvard mu je hitro razložil: "Poglej. 4 na tretjo je 64 in 64 pod korenom je 8. 9 na tretjo je 729 in 729 pod korenom je 27. Štekaš?" Oče še dodaja: "Potem me je zanimalo, kaj je s 25. Pa me je hitro opomnil, da je prej še 16."

Tudi Frida zna biti navihana kot vsaka sedemletnica. Starša pravita, da obožuje manikuro, pričeske, lepa oblačila ... in za polfinalni oder je želela obuti petke. Starša ji nista dovolila, a je to ni ustavilo. "Ko smo bili na generalki za polfinalno oddajo in sta Frida in Edvard prejemala še zadnje napotke, je Frida nekam izginila in se vrnila – s čeveljčki s petko," se spominjata.