Kako je potekalo snemanje prvih avdicijskih oddaj 8. sezone Talentov?

Za nami je vikend, ko je naša produkcija že posnela prvi dve avdicijski oddaji osme sezone šova Slovenija ima talent. Za marsikoga je bil to tudi dan najlepših sanj, gotovo pa si jo bo za vedno zapomnila Sebastianova oboževalka. Na odru je zapela njegovo pesem, Peter Poles pa ji je idola pripeljal kar na oder. Punca je jokala. Da ga spozna, je čakala 20 let, ganjen pa je bil tudi Sebastian. Avdicije bodo še snemali, in sicer 10., 11. in 12. septembra, kar pomeni, da se lahko prijavite in iz občinstva tudi vi navijate za svoje favorite.