Še šest dni, pa bo nazaj težko pričakovana osma sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent. Tekmovalci so imeli nekaj več časa za vajo in to se pozna tudi na avdicijskih oddajah. V odlični formi pa je tudi žirantska četverica: Branko Čakarmiš, Marjetka Volk, Lado Bizovičar in Ana Klašnja.