'Kako se lahko bojiš Sašota? Mislim, da bova zanimiv tandem'

Melani Mekicar se je novice, da bo lahko vodila oddajo Slovenija ima talent, zelo razveselila. "Moram priznati, da se počutim zelo dobro, ker se tukaj res počutim kot doma. Zelo se veselim tega novega poglavja," je povedala igralka in radijka, ki se kot voditeljica ne bo preizkusila prvič, saj ima že kar nekaj televizijskih izkušenj.

Melani Mekicar bo vodila oddajo Slovenija ima talent. FOTO: POP TV

Ob njej bo na odru stal Sašo Stare, ki smo ga na odru Talentov že spremljali v voditeljskem tandemu s Petrom Polesom, zdaj pa bo ob njem prvič stala sovoditeljica. Ga bo Melani vprašala za kakšen nasvet ali se ga morda kot bolj izkušenega kaj boji? "Kako se lahko Sašota bojiš? Ste videli njegov obrazek? On je videti najbolj prijazen na svetu in tudi toliko, kot ga poznam, imam same fajn izkušnje z njim. Bomo videli, če se bo to zdaj kaj spremenilo, ko bova delala skupaj," se je zasmejala in dodala, da sta skupaj že sodelovala: "Sva fajn sodelovala in mislim, da bo to zanimiv nov tandem."

Nove izkušnje se zelo veseli, saj priznava, da se ob Talentih počuti domače. FOTO: POP TV

Kljub temu, da bo oddajo vodila prvič, pa to ne bo njeno prvo srečanje z največjim odrom v Sloveniji. "Res je, pred 13 leti sem s kolegico Brino plesala v duetu. Na to imam zelo lepe spomine. Najbolj imam v spominu, kako smo delali intervjuje za polfinale in so mi prvič naredili profesionalen make up. Tega se zelo spomnim, ker sem dobila vijolične senčke in sem se počutila zelo odraslo, čeprav sem bila stara 13 let. V zelo lepem spominu imam tudi čakanje v garderobah. Imeli sva carsko polfinalno skupino. Res smo se veliko družili in še vedno smo z nekaterimi v stiku," je zaupala svojo izkušnjo.

Na odru Talentov je kot plesalka stala pred 13 leti. FOTO: POP TV

Če bi imela možnost, da se še enkrat odloči za sodelovanje, bi se znova prijavila, zato spodbuja tudi vse tiste, ki še niso povsem prepričani vase, da se opogumijo in izpolnijo prijavnico. "Res ni bav bav. Mogoče se tako zdi in to je prav, ker je dobro, da ti ni vseeno. A mislim, da je to izkušnja, ki ti lahko da toliko enih lepih stvari, če sodim po sebi. Prineslo mi je marsikaj. Takrat sem prvič videla, kako delujejo oddaje v živo in ves televizijski svet, in morda sem se takrat malo zaljubila v to in zato zdaj delam to, kar delam. Jaz mislim, da nimate nič za izgubiti, da je to ena tako unikatna, huda in carska izkušnja. Res bi bilo škoda, če je ne bi izkoristili," je prepričana.

