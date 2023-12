Kako življenje po zmagi v šovu Slovenija ima talent doživlja Jana Šušteršič?

Jana Šušteršič je zmagovalka četrte sezone šova Slovenija ima talent. Srca gledalcev je osvojila leta 2014 in čeprav je od takrat minilo že skoraj desetletje, se ji ob sprehodu po hodnikih POP TV-ja še danes zašibijo kolena. "Spomini so še vedno tako živi, še posebej, ko se tu sprehajam. Še vedno mi je vse jasno. Vsak dela to, kar ima tako rad in si želi pokazati na čem je tako trdo delal, zato je logično, da delajo živčki," je prepričana Jana, ki je tudi mentorica ene od letošnjih finalistk, zato iz prve roke ve, kakšen pritisk čuti.

Kako pa se je njej po šovu spremenilo življenje? "Pojavila so se noro visoka pričakovanja z vseh strani, mogoče tudi kakšno čudno novinarsko vprašanje takoj po šovu. Mi pa sosedje malo jamrajo, da me malo manj slišijo peti, kot so si želeli," je povedala v smehu in razložila, da je tako malo doma, da je sosedje res ne morajo slišati peti. Zelo pridno namreč dela in nastopa. "Se sploh ne ustavim. Iz leta v leto sem vedno bolj pridna, vedno več nastopam z bendom in v akustični izvedbi. Trenutno snemam tudi novo pesem, ki bo izšla februarja. Tudi učim," je povedala in razkrila še, da bo letos za silvestrovo nastopila kar dvakrat.