Kakšen žur: Ana stisnila zlati gumb za harmonikaša

Že na začetku druge oddaje nove sezone Slovenija ima talent sta voditelja Peter Poles in Sašo Stare napovedala, da lahko gledalci pričakujejo le nepričakovano. In točno takšna je bila tokratna oddaja – polna presenečenj. Strokovna žirija, ki jo letos znova sestavljajo Lado Bizovičar, Marjetka Vovk, Ana Klašnja in Andrej Škufca, je imela tudi tokrat ogromno dela.

Maruša je razdelila grenivke FOTO: POP TV icon-expand

Prva je na oder stopila Maruša Križanič iz Maribora, ki je med predstavitvijo povedala, da doma rada pleše in poje v sobi, talent pa da bo predstavila kasneje. Žirantom je na mizah pustila grenivke, nato pa odkorakala z odra. Čudovita pevska nastopa

Energično Katarino je pot vodila po vsem svetu in nazadnje je pristala v Sloveniji FOTO: POP TV icon-expand

Na oder je za njo stopila Katarina Salmon Šilić - Kat, ki je pol Slovenka, pol Panamka, v življenju pa je že velikokrat selila. Pri enem letu se je odselila v Panamo, bila tam do petega razreda, nato pa se preselila nazaj v Slovenijo. Po osnovni šoli se je preselila na Florido, nato v New Jersey, v New York, na Islandijo, nazadnje pa je srečo našla v Velikem Trebeljevem, kjer uživa v naravi. Od nekdaj si je želela postati pevka. 21-letnica, ki prej še ni nastopala pred občinstvom, se je predstavila s pesmijo, pri kateri je do izraza prišel njen močan glas. Stoječe ovacije, glasno vzklikanje, navdušeni žiranti ... Lado: "Ti ne samo z glavo, ti s celo glavo in telesom poješ. To je bil dober nastop." Tudi Marjetka in Ana sta prikimali in pohvalili drzen nastop in dober vokal. Andrej: "Delovala si, da ti je bilo to, da si na velikem odru, všeč. In to je meni všeč." S štirimi 'da' je napredovala v naslednji krog.

Jack Roads z dekletom Lucijo FOTO: POP TV icon-expand

Na oder sta Peter in Sašo prinesla kitaro, ki naj bi se našla v zaodrju. Le čigava je? Izmed občinstva je po kitaro prišel Jaka Kranjc. Na Slovenija ima talent ga je na skrivaj prijavila njegova punca Lucija. "Rekla sem mu, da prideva samo gledat," je razkrila. 25-letnik Jaka sicer poje pod umetniškim imenom Jack Roads in predstavil se je s pesmijo, za katero ga je prosila Lucija – in to je pesem My love, ki jo je napisal zanjo. Nežna balada je občinstvo dvignila na noge in ganila žirante. "Jaz česa podobnega ne bi mogla izpeljati," je povedala Marjetka. "Čudovito," je dodal Andrej. S štirimi 'da' se je uvrstil v naslednji krog. Marjetka razkrije skrivnost "Z Raayjem pripravljava dva velika koncerta in iščeva talente, ki bi nastopili z nama," je razkrila Marjetka. Kdo izmed letošnjih talentov bo dobil to priložnost?

Aleksej in Polaris PolarAce FOTO: POP TV icon-expand

Sledila je prava atrakcija. Aleksej je na oder prišel s kužkom Polarisom, ki ga krajše kliče kar Pol, in s katerim sta že dve leti in pol najboljša prijatelja. "On je odvisen od frizbijev, jaz pa od igre z njim," je zaupal. Aleksej je pred dvema letoma zbolel za sladkorno boleznijo. Pred tem je igral violino, treniral nogomet, a je tedaj izgubil voljo in z vsem prenehal. Dobil je Polarisa, ki mu je predstavljal motivacijo za šolo, učenje ... in celo petje. Aleksej se je predstavil s pevsko točko, poleg pa je še izvajal trike s Polarisom. Pel je hit Joker Out, hkrati sta izvajala trike, skupaj plesala. "To je bila res inovativna točka s pasjim plesom," je pokomentirala Ana. Andrej: "Poleg tega, da sta skakala po odru, si še pel. Imaš moj 'da'." Svoj 'da' sta dodala še Lado in Marjetka in Aleksej se je uvrstil v naslednji krog. Od najstarejših do najmlajših ...

Citre in kitare Lipa FOTO: POP TV icon-expand

Citre in kitare Lipa iz Domžal so poskrbele za prijetno vzdušje na odru.

Francetovi orgljičarji FOTO: POP TV icon-expand

Nato so oder zavzele orgličarke – Francetovi orgličarji. Usklajena skupina je bila všeč predvsem Andreju. "Prinesle ste pozitivo, svežino."

Friderik Plečnik Fredi FOTO: POP TV icon-expand

Z večno Belo snežinko je za vzdušje v studiu poskrbel še Friderik Plečnik - Fredi.

Komaj 5 letni Elias Michael Horvat je požel bučen aplavz FOTO: POP TV icon-expand

Sledil je nastop komaj 5-letnega Eliasa Michaela Horvata. Pri njegovih komaj treh mesecih sta starša izvedela, da ima okvaro ledvičk in se ne bo mogel ukvarjati s športom. "Poleti se ne more kopati v termah, zaradi srčka ne more dolgo igrati recimo nogometa ... Dobil pa je drug dar, igranje bobnov. Sem zelo vesela, da je našel nekaj zase," je povedala njegova mama. Mali Elias je z bobnanjem ob legendarni Eye of a tiger ogrel srca žirantov in občinstva, ki ga je nagradilo z bučnim aplavzom in stoječimi ovacijami. Ana je bila povsem ganjena. "Ti si rojen za bobnarja," je sklenila Marjetka. "Ti si najboljši 5-letni bobnar, ki sem ga kdaj videl," je še pripomnil Lado. S štirimi 'da' je napredoval v naslednji krog.

Vizažistka Gabby je presenetila žirante FOTO: POP TV icon-expand

Gabby Osmanović je frizerka in vizažistka, tokrat pa je presenetila in se predstavila s svojim drugim talentom - petjem. Žirantom je najprej popravila mejkap, nato pa kar začela peti in vse presunila, saj se jim niti sanjalo ni, da tako poje. Občinstvo se je dvignilo na noge. 20-letnica iz Škofje Loke je bila tako pravo presenečenje oddaje. "Pojem, igram kitaro in klavir ... Če bi lahko, bi živela od glasbe," je spregovorila o svojih sanjah. "Z nastopom si zavzela prostor," jo je pohvalila Ana. Marjetka: "Začela si malce negotovo, na koncu pa si splezala na goro." Štiri 'da' in napredovala je v naslednji krog.

Maruša natoči sok ... FOTO: POP TV icon-expand

Znova je na oder prišla Maruša. Tokrat je razdelila kozarce, žirantom nalila sok – in znova zapustila oder.

Aleksander in njegov zajec Tone FOTO: POP TV icon-expand

Aleksander Onišak je naslednji, ki je stopil pred žirante. S seboj je prinesel plastično kletko z napisom 'divja žival – prepovedano božati'. Terapevt, oče in mož je pojasnil, da želi videti iskrico v očeh otrok, da bodo rekli 'ati to zna'. "Današnji dan je velik korak zame," je dodal pred nastopom. Iz zabojčka je izvlekel divjega zajca Toneta – plišasto lutko. Z zabavno točko je nasmejal vse prisotne in dokazal, da je odličen 'trbuhogovorec'. Za Aleksandra je bil to prvi nastop pred občinstvom. Kot je pojasnil, sicer z ročnimi lutkami izvaja terapije za otroke s posebnimi potrebami in ljudi z demenco, da lajša občutek osamljenosti, prinaša smeh in veselje. "Jaz sem izredno uživala, tvoja točka ima vse sestavine odlične točke," je bila zadovoljna Ana. Marjetka, ki je dejala, da je lepo presenetil, in Lado sta ga tudi nagradila z 'da'. Le Andrej mu je dal 'ne', češ da ne vidi, kako lahko še več pokaže. S tremi 'da' se je kljub vsemu Aleksander uvrstil v naslednji krog.

Maruša je na grenivke tetovirala obraze žirantov FOTO: POP TV icon-expand



In ponovno se je pojavila Maruša Križanič, ki je končno razkrila svoj talent. In to takšnega, ki ga na odru Slovenija ima talent še nismo videli. Sedla je na stol, v roke vzela grenivko in ... pričela tetovirati. "Moj talent je risanje, potem pa sem začela tetovirati," je pojasnila. Želi si, da bi bila tako prepoznavna, da bi ljudje že takoj, ko bi videli določeno tetovažo, vedeli, da gre za njeno delo. Na odru je v grenivko do konca vgravirala 'umetnino' in ko jo je obrnila, je bil na lupini tetoviran Ladov obraz.

Obrazi žirantov na grenivkah FOTO: POP TV icon-expand

Lado si je zaželel videti Marušo v naslednjem krogu in ji je podaril 'da', enako Ana in Marjetka. Le Andrej ne vidi potenciala za naprej in se je odločil za 'ne'. Kljub vsemu je Maruša napredovala v naslednji krog. "Najbolj všeč mi je, da so bili navdušeni nad izdelki," je bila kljub enemu 'ne' vesela Maruša po svojem nastopu. Maruša je namreč vsakemu žirantu poklonila grenivko z njegovim obrazom. Padel je zlati gumb

Ves studio sta dvignila na noge FOTO: POP TV icon-expand

Dva simpatična harmonikaša sta naslednja, ki sta stopila pred žirante. Karlo Budan in Tilen Cupin iz Kopra se poznata še iz otroštva, skupaj sta tudi obiskovala glasbeno šolo. Nedavno sta ustanovila Duo Zemljotres. Točko sta na odru Slovenija ima talent začela bolj umirjeno, nato pa poskrbela za pravi žur. Občinstvo je vstalo, ploskalo, plesalo, enako tudi žiranti. Ana: "Draga moja, vidva sta moderna, sodobna, tako univerzalna, unikatna ... kakšen žur sta naredila!" Pohvale so letele tudi z Ladove strani. "Premalo je trenutkov, ko se sprostimo, ki so nepozabni ... in vidva sta ta trenutek, ki bo nepozaben!" Ana ni mogla skriti navdušenja in stisnila je zlati gumb. Tilen in Karlo sta bila navdušena: "Noro, nepozabno, nekaj sanjskega! Bova dojela čez kakšno uro, ko prideva k sebi." Žur sta nadaljevala še v zaodrju ...

Butalci so zavzeli studio FOTO: POP TV icon-expand

Butalci! Butalci so zavzeli oder, pritiskali na gumbe žirantov, plesali, skakali med občinstvom ... žirantom pustili sporočilo, nato pa zapustili oder.

Damjan Pörš presenetil s svojim glasom FOTO: POP TV icon-expand

Zabavna skupina je dvignila vzdušje v studiu, za njimi pa je na oder že prišel naslednji nastopajoči: Damjan Pörš. Izbral je Presleyjevo My Boy, in sicer v spomin na dedka, ki ga je izgubil pred letom dni. "Bliža se prva obletnica in ... mami in oči sta se ločila, ko sem bil leto star in dedek je prevzel očetovsko vlogo. Zelo sem mu hvaležen," je razložil. "Ko sem izvedel, da se poslavlja, sem imel priložnost zahvaliti se mu za vse, kar je naredil." "Poj zase in dedija in na nas pozabi," mu je svetovala Marjetka. 25-letnik je z močnim in globokim glasom je prepričal žirante. "Mega!" je zavpil Lado. "Res sem bila presenečena, ko je prišel iz tebe tak glas," je dodala Ana, Marjetka mu je še enkrat zaploskala. "Damjan, ti si svoj namen na odru presegel. Dedek bi bil ponosen, to je bila dobra imitacija," je še dodal Lado. Za ogromen potencial mu je Ana dala 'da', Lado vseeno ni videl potenciala za polfinale in se je vseeno odločil za 'ne'. 'Da' pa je nato dobil še od Marjetke in Andreja in tako napredoval v naslednji krog.

Tandem brez izgovorov nerazdružljiva sta že 13 let FOTO: POP TV icon-expand

In še zadnji nastop. Peter Flegar in kužek Oskar sta nerazdružljiva že 13 let. Pred pol leta sta imela prometno nesrečo – oba je zbil avtomobil. Avto ni ustavil. A kužek si je opomogel. Tandem brez izgovorov, kakor jima je Peter nadel ime, je poskrbel najprej za razneženost in potem za šok: Peter je pripravil točko, v kateri, kot je pojasnil, lahko tudi umre. "Do dneva nazaj nismo niti vedeli, ali bomo to lahko izvedli, ker je tako nevarno zame, Oskar bo na varnem. Najin cilj bo, da v 90 sekundah pobegnem iz peščene krste. Če mi ne uspe, se bo name vsulo četrt tone peska," je pojasnil. Oskar bo medtem v škatli čakal, da Peter reši najprej sebe in potem še njega. Ana je Petru na njegovo prošnjo vklenila roke, nato so mu vklenili še noge. Peter je legel v krsto, ura je začela odštevati čas. Napetost se je stopnjevala, čas se je iztekel ... pesek se je vsul! Peter pa se je nenadoma pojavil za žirant, in to z Oskarjem v naročju. "Mene je bilo resnično strah, ampak bilo je zelo dobro!" je pokomentirala Ana. "Točka je bila fenomenalna, fantastična sta bila," je dodala Marjetka. S štirimi 'da' sta se Peter in njegov Oskar uvrstila v naslednji krog. Ana je tokrat tako pozlatila harmonikaša, v naslednji oddaji pa se bo predstavilo še obilo novih kandidatov za zlati gumb. Kdo bo najbolj prepričljiv?