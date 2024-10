Katarina Salmon Šilič: Kot otrok si je želela zveneti kot Rihanna

Kot otrok se je Katarin Salmon Šiliča veliko selila in pot jo je, ko je bila stara eno leto, vodila iz Slovenije najprej v Panamo, kjer je živela do petega razreda, nato se je preselila nazaj v Slovenijo, in tu dokončala osnovno šolo. Po osnovni šoli se je preselila na Florido k očetu, nato v New Jersey, v New York, na Islandijo k mami, nazadnje pa je srečo našla v rodni Sloveniji, kjer uživa v naravi. Mlada umetnica, ki je že pri 21 letih tako praktično prepotovala skoraj ves svet, pravi, da se je zaradi številnih selitev naučila, kako se prilagajati različnim okoljem in ljudem.

Na vprašanje, ali ji je bilo kot otroku težko, ker je pogosto menjavala okolje, je priznala: "Na začetku je bilo težko, ker nisem mogla ohranjati odnosov za daljše obdobje. Ampak sem se naučila spoprijemati s tem in upam, da mi bodo te izkušnje v prihodnosti prišle prav." Skozi čas je spoznala, da so te selitve prinesle tudi nekaj pozitivnega v njeno življenje. "Zdaj lahko z gotovostjo rečem, da mi je to dalo veliko širine in socialnih veščin," pravi. "Ni šlo samo za selitve, ampak za popolno prilagoditev in spoznavanje ljudi okoli sebe. Nisem več prestrašena, ne bojim se tvegati in prepričana sem, da se bom znašla kjerkoli na svetu."

Od nekdaj zaljubljena v glasbo

Njena ljubezen do glasbe pa jo spremlja že od malih nog. "Vedno sem imela ljubezen do glasbe in umetnosti. Glasba je bila edina stvar, ki me je prizemljila, ko sem bila majhna," se spominja. "Samo takrat sem si lahko dovolila – in sem bila – ranljiva. Začela sem s plesom, občasno pa sem tudi pela. Zabavno dejstvo: spomnim se, da sem vadila in se učila peti tako, da bi zvenela kot Rihanna (smeh). Mislim, da sem ure petja začela obiskovati komaj pred dobrima dvema letoma," doda.

Njene sanje so širše od petja doma zase. "Rada nastopam in bi to rada nadaljevala," razlaga. "Hkrati pa bi rada izpopolnila svoje veščine v vokalni produkciji in inženiringu. Karkoli je povezano z umetnostjo, želim raziskovati in se učiti."